ABD Husilere ait füzeleri vurdu

ABD, Yemen’deki Husilere yönelik operasyonları sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de ABD ve ortaklarına ilişkin saldırılara karşı devam eden çok uluslu çabalar kapsamında CENTCOM’un dün yerel saatle 23.59 sıralarında Yemen’de Husilerin mevzilerine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden ateşlenmek üzere konuşlandırılmış 14 füzenin etksiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, “Fırlatma rampasındaki füzeler, bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması gemileri için yakın bir tehdit oluşturmaktaydı ve herhangi bir zamanda ateşlenebilirdi. ABD güçleri bu sebeple kendilerini savunmak için temel hak ve yükümlülüklerini kullandı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bu operasyonların Husilerin Kızıldeniz, Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki pervasız saldırı yeteneklerini zayıflatacağı belirtildi.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla yaptığı açıklamada, "İran destekli Husilerin eylemleri, uluslararası denizcileri tehlikeye atmaya ve Kızıldeniz'in güneyi ile çevresindeki nakliye yollarını etkilemeyi sürdürüyor. Masum denizcilerin canlarını korumaya devam edeceğiz ve halkımızı her zaman koruyacağız" dedi.

ABD’NİN YEMEN’E SALDIRILARI

ABD ve İngiltere, 12 Ocak’ta Kızıldeniz'deki saldırıları sebebiyle Yemen'deki Husilere yönelik operasyon düzenledi. Saldırılarda 5 Husi mensubunun öldüğü, 6'sının da yaralandığı açıklandı. ABD güçleri 13 Ocak’ta da Tomahawk füzeleriyle Husilere ait radar tesisine saldırı düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından 16 Ocak’ta yapılan açıklamada ise Husi kontrolündeki bölgelerinden fırlatılmak üzere konuşlandırılmış 4 gemisavar balistik füzesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Gazze’deki saldırılar sona erene İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıklayan Husilerin 19 Kasım’dan bu yana Kızıldeniz'deki saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilendi.

ABD dün Husileri yeniden terör örgütü listesine aldığını duyurdu.