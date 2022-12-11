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ABD iki IŞİD elebaşının öldürüldüğünü açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin doğusunda düzenledikleri baskında iki IŞİD elebaşının öldürüldüğünü duyurdu.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 22:23
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ABD iki IŞİD elebaşının öldürüldüğünü açıkladı

ABD iki IŞİD elebaşının öldürüldüğünü açıkladı
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CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri, 11 Aralık'ta yerel saatle 02.57'de Suriye'nin doğusunda başarılı bir helikopter baskını düzenleyerek IŞİD’in doğu Suriye'deki komplo ve operasyonlarına karışan örgütün Suriye Vilayet Sorumlusu Anas da dahil olmak üzere iki IŞİD elebaşını öldürdü.” ifadelerine yer verildi.

Operasyonun tek taraflı olarak ABD askerlerince gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, ilk belirlemelere göre operasyonda sivil kaybın olmadığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonun tam olarak hangi il ve ilçede yapıldığı belirtilmezken, operasyonun ana hedefinin hangi IŞİD elebaşı olduğu da ifade edilmedi.

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