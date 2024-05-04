Bayern Münih bunu hiç beklemiyordu. Zora soktular

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Bayern Münih bunu hiç beklemiyordu. Zora soktular
Alman devi Bayern Münih, Stuttgart'a 3-1 yenildi, lig ikinciliğini tehlikeye attı.

Bayern Münih, Bundesliga’da ikincilik mücadelesinde ağır bir darbe aldı.

Thomas Tuchel yönetimindeki ekip, 32. hafta karşılaşmasında Sebastian Hoeness’in Stuttgart’ına deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

MHP Arena’da gerçekleşen müsabakada Stuttgart ekibi, 29. dakikada Leonidas Stergiou, 83. dakikada Jeong Woo-Yeong ve 90+3. dakikada Silas’ın golleriyle galibiyeti elde etti.

Bayern Münih’in tek sayısı, 37. dakikada Harry Kane’in penaltıdan attığı golle geldi. Kane, bu sezonki 44. resmi maçında 44. golünü atarak etkileyici bir istatistiğe imza attı.

Bu yenilgiyle Bayern Münih 69 puanla ikinci sırada kalmaya devam ederken, Stuttgart 67 puana yükselerek ikincilik yarışını alevlendirdi.

Bundesliga’nın gelecek haftasında Stuttgart, Augsburg’a konuk olacak. Bayern Münih ise kendi evinde Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek.

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