ABD ile Çin arasındaki askeri görüşmeler yeniden başlatıldı

Kaynak: AA
ABD ile Çin arasındaki askeri görüşmeler yeniden başlatıldı
ABD ile Çin arasında, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyareti sebebiyle kesilen askeri görüşmeler yeniden başlatıldı.

ABD ve Çin’in savunma bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Çin-ABD Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmelerinin 17'ncisi, 8-9 Ocak'ta Washington'da gerçekleştirildi.

Görüşmede, ABD heyetine Çin, Tayvan ve Moğolistan ile bağlantılı konulardan sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Michael Chase, Çin heyetine ise Çin Merkezi Askeri Komisyonu Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Song Yançao başkanlık ettiği bildirildi.

Görüşmeye dair Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Chase, "ABD ile Çin arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmesini engellemek için askeri iletişim kanallarının açık tutulmasının gerektiğini" ifade etti.

Hint-Pasifik bölgesinde operasyonel güvenliğin önemine vurgu yapan Chase, "ABD'nin uluslararası hukukun izin verdiği her yerde hareket etmeyi, uçmayı ve yelken açmayı sürdüreceğini" belirtti.

Chase, ayrıca ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki ve küresel düzeydeki ittifaklarına bağlılığını bir kez daha dile getirdi.

Çin'in Güney Çin Denizi'nde yasal olarak seyreden Filipinler gemilerini taciz etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade eden Chase, açık denizlerde seyrüsefer serbestisinin uluslararası hukuka uygun olarak güvenceye alınmasının önemine vurgu yaptı.

ABD tarafı, Tayvan konusunda "tek Çin" ilkesine bağlılığını teyit ederken Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının öneminin altını çizdi.

Görüşmede iki ülke, küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarında da görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kuzey Kore'nin füze denemelerinin yarattığı güvenlik kaygıları da ele alındı.

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