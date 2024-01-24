ABD, Irak'taki İran destekli milis gruplara ait 3 tesisi vurdu

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, yazılı açıklama yaparak, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla, İran destekli milis grupların kullandığı Irak’taki 3 tesisi vurduklarını duyurdu.

Saldırıları "orantılı" ve "gerekli" şekilde niteleyen Austin, "Bu saldırılar, İran destekli milislerin Irak ve Suriye'de ABD ve Koalisyon personeline yönelik bir dizi tırmandırıcı saldırıya doğrudan yanıt olarak veriliyor." ifadesini paylaştı.

ABD’nin çıkarlarını savunmak için gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceklerini belirten Austin, bölgedeki çatışmaları tırmandırmaya çalışmadıklarını savundu.

ABD’li Bakan, İran destekli saldırıların derhal durdurulması çağrısı da yaptı.