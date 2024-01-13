ABD: İran'la bir çatışma peşinde değiliz

Kaynak: AA
ABD: İran'la bir çatışma peşinde değiliz
ABD yönetimi, Yemen'deki İran destekli Husilere ait bazı hedeflerin vurulmasının ardından "İran'la bir çatışma istemediği" açıklaması yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Yemen'deki Husilere yönelik yapılan hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amerikan MSNBC kanalına konuşan Kirby, İran'ın Husileri desteklediğini herkesin bildiğini ve Tahran'ın bu desteğini kesmesi gerektiğini söyledi.

Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin normale dönmesini istediklerini belirten Kirby, "Tansiyonu artırmak istemiyoruz, son birkaç gündür Husilerle yaşananların ötesinde bölgede tansiyonu artırmak için bir neden yok. Gerilimi onlar artırdılar. İran'la bir çatışma peşinde değiliz" ifadelerini kullandı.

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR

Son dönemlerde Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemler gerçekleştiriyor. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı.

18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurulm

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir ‘tedarik zinciri krizi’nin başlayacağına yönelik endişeleri artırmıştı.

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