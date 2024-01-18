İran'da Devrim Muhafızları komutanına suikast. Pakistan sınırında öldürüldü

Kaynak: AA
İran'da Devrim Muhafızları komutanına suikast. Pakistan sınırında öldürüldü
İran’ın Sistan-Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hüseyin Ali Cavdanfer, Pakistan sınırına yakın bir bölgedeki otoyolda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin düzenlediği suikast sonucu öldürüldü.

Önce Irak’ın Erbil kentini ardından da Pakistan'ı hedef alan İran’da, Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik düzenlenen suikastlar devam ediyor.

Devrim Muhafızları Ordusu’nda Albay olarak görev yapan Hüseyin Ali Cavidanfer, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Pakistan sınırına yakın bir otoyolda kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Suikast sonrası, saldırganların tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cavidanfer’e düzenlenen suikastın, Sistan-Beluçistan eyaletinde faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgütün Pakistan'daki kamplarını vurulmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Pakistan, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 çocuğun da yaralandığı açıklamıştı.

albay-huseyin-ali-cavidanfer.pngAlbay Hüseyin Ali Cavidanfer

CEYŞU'L ADL

Ceyşu'l Adl, son yıllarda İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde faaliyet gösteriyor.

İran tarafından ‘terör örgütü’ olarak kabul edilen Ceyşu'l Adl, bölgedeki Sünni ve Beluç halkın haklarını savunduğunu iddia ediyor.

Örgüt, son olarak geçtiğimiz ay Rask kentinde bir polis karakoluna saldırmış ve 11 güvenlik görevlisini öldürmüştü.

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