ABD ISM endeksi yayımlandı. Beklentilerin altında kaldı

ISM'nin mayıs ayı imalat sanayi PMI verilerine göre, endeks bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 48,7'ye geriledi. Piyasa beklentileri ise verinin 49,8 olacağı yönündeydi. Endeksin bu değeri, imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğine işaret ediyor. Nisan ayında endeks 49,2 seviyesindeydi.

Mayıs ayında üretim endeksi aylık 1,1 puan azalarak 50,2'ye, yeni siparişler endeksi ise 3,7 puan düşüşle 45,4'e indi. İstihdam endeksi ise 2,5 puan artışla 51,1'e yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 7 alt sektöründe büyüme görülürken, diğer 7 sektörde daralma yaşandı. Büyüme kaydedilen sektörler basım, petrol ve kömür ürünleri, kağıt ürünleri, tekstil, birincil metaller, işlenmiş metal ürünler ve kimyasal ürünler oldu. Daralma yaşayan sektörler ise ahşap ürünler, plastik ve kauçuk ürünler, makineler, bilgisayar ve elektronik ürünler, mobilya ve ilgili ürünler, ulaşım araçları ile yiyecek, içecek ve tütün ürünleri olarak belirlendi.

S&P Global'in mayıs ayı imalat sanayi nihai PMI verileri de açıklandı. Buna göre, imalat sektörü PMI verisi 51,3 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Geçen ay öncü verilerde 50,9 olarak açıklanan endeks, nisan ayında 50 seviyesindeydi. PMI verilerinde 50 ve üzeri değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.