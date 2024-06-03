Soyserin Grup ihracatını arttırmayı hedefliyor

Kayserili Soyserin Grup, Lajivert ve Ritmik markalı bebek, çocuk ve genç odası takımlarını ürettiği 50 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetleri hız kazanırken, grup mağazalaşma atağına kalktı.

Yıllık 800 bin metrekarelik üretim kapasitesi ve 5 kıtada 60’tan fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracatın yanı sıra Lajivert ve Ritmik Genç Odası markaları, mağazalaşmada büyüme trendine girdi.

Türkiye’deki mağazalaşma süreçleri hakkında bilgi paylaşan Soyserin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Soyserin, grup olarak orta vadede hedeflerinin 81 ilde yer almak olduğunu kaydetti.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAĞAZALAR AÇACAK

Marmara ve Ege Bölgesi’nde büyük ölçekli mağazalar açmanın öncelikli planları arasında yer aldığını ifade eden Soyserin, bu kapsamda çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti.

Soyserin şunları anlattı: “Mayıs ayı içerisinde yurt içinde İstanbul Bayrampaşa’da Lajivert, İzmir Kısıkköy mobilya şehrinde Lajivert, Erzurum’da 3. Lajivert, Van Erciş’te ise Ritmik ve Lajivert mağazalarımızı açtık. Yurt dışında da Bakü’de iki Lajivert ve Berlin’de de bir Lajivert mağazası açılışı yapacağız.”

Bugün Türkiye’nin 47 ilinde Lajivert Genç Odası, 31 ilinde de Ritmik Genç Odası mağazalarıyla hizmet verdiklerini kaydeden Soyserin, “2024 başından bu yana 10’u yurt içinde, ikisi yurt dışında olmak üzere 12 mağaza açtık. Bu yıl 224 mağaza hedefimiz ise güncelliğini koruyor. Bu kapsamda yıl sonuna kadar 10 yurt dışı, 50 de yurt içi mağazası açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Hali hazırda yurt dışında 100’e yakın satış noktasının bulunduğunu anlatan Soyserin, Lajivert ve Ritmik Genç Odası markaları adına, Ortadoğu ve Avrupa’daki başarılı ticari hacimlerinde Rusya ve Türki Cumhuriyetler’de yoğunlaşmayı hedeflediklerini vurguladı. Soyserin global düzeyde ihracat paylarını arttırmanın ana hedeflerinin başında geldiğini de sözlerine ekledi.

Soyserin, ayrıca 2024 yılı itibariyle kurulan Lajivert Akademi sayesinde tüm satış personelini daha donanımlı hale getirmeyi de hedeflediklerini belirtti.