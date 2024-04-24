ABD - İsrail ilişkilerinde sona mı geliniyor. Neydi ne oldu.

Mart 2024'te ABD, İsrail'in Gazze'de devam eden savaşında derhal ateşkes talep eden BM Güvenlik Konseyi kararından kaçınarak uluslararası gözlemcileri şaşkına çevirdi. Bunu ABD'nin İsrail'in Filistinlilere karşı eylemlerine yönelik benzeri görülmemiş eleştirileri izledi. Bu hamleler, ABD – İsrail ilişkilerinde çok önemli bir anın işareti olarak görülüyor.

ABD ile İsrail arasındaki ilişki modern uluslararası ilişkilerdeki en ilginç örneklerden birini oluşturuyor. ABD, 50 yılı aşkın süredir İsrail'le son derece yakın bir bağ kurarak onun için hayati önem taşıyan ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik destekler sağladı. Ancak yine de şaşırtıcı bir şekilde bu "özel ilişki" her zaman şimdiki kadar yakın olmadı.

İsrail'in ortaya çıkışının arkasında uzun, karmaşık ve çekişmeli bir tarih olsa da bizim hikayemiz aslında Birinci Dünya Savaşı'nda, İngiltere'nin Filistin'in kontrolünü Osmanlı İmparatorluğu'ndan ele geçirmesiyle başlıyor. 1917'de İngiliz hükümeti , Filistin'de "Yahudi halkı için ulusal bir yurt" yaratılmasına desteğini açıkladı. Bu, yalnızca Yahudi anavatanı ilkesini destekleyen pek çok Amerikalı tarafından memnuniyetle karşılanmadı; aynı zamanda, kendi kaderini tayin etme fikrinin savunucusu olarak ortaya çıkan Başkan Woodrow Wilson tarafından da desteklendi. Bununla birlikte, sonraki birçok Amerikalı siyasi lider de bir Yahudi devletinin kurulmasını desteklerken, sonraki yirmi yıl boyunca ABD hükümeti bu soruna karşı temkinli bir tavır aldı.

ABD'nin giderek stratejik hale gelen Orta Doğu'daki çıkarları arttıkça Washington, Filistin'deki ve daha geniş bölgedeki Arap nüfusunu yabancılaştırmaktan kaçınmak istiyordu. Ancak 1930'ların sonuna gelindiğinde durum değişmeye başladı. Avrupa'da Yahudi karşıtı faşizmin yükselişiyle birlikte bir Yahudi devletinin kurulması yönündeki baskılar da arttı. Bütün bunlar, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundaki soykırım olayının dehşetinin tüm boyutlarıyla ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Başkan Truman, halihazırda önde gelen bir küresel petrol üreticisi olan Arap Orta Doğu'nun stratejik önemini kabul etti. Diğer taraftan ABD hükümeti, yeni oluşturulan Birleşmiş Milletler'in Filistin'i, ayrı Yahudi ve Arap Filistin devletlerine bölme önerisini desteklemeye karar verdi.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan etmesinden sadece birkaç dakika sonra, Amerika Birleşik Devletleri onu dünyada tanıyan ilk ülke oldu. Ancak bu aşamada bile ABD hala taraflar arasında dengeyi korumaya çalışıyordu. Komşu Arap devletleri İsrail'i işgal ederken, Washington tüm taraflara silah ambargosu uyguladı. 1949'un başlarında İsrail saldırıları bertaraf etti ve ABD'nin desteğiyle Birleşmiş Milletler'e katılarak dünya sahnesindeki konumunu sağlamlaştırdı . Ancak Washington, İsrail'e ekonomik yardım sağlamaya başlarken, Soğuk Savaş'ın patlak vermesi ve Orta Doğu'daki Sovyet nüfuzunu kontrol altına alma ihtiyacı nedeniyle politikaları yumuşadı. Bu durum, 1956'da İngiltere ve Fransa'nın, İsrail'in, Mısır'ın, Sina Yarımadası'nı işgalini desteklemek için İsrail'le gizli anlaşma yapmasıyla gündeme geldi. Bu, Londra ve Paris'e, Mısır hükümetinin kısa süre önce millileştirdiği, stratejik açıdan hayati önem taşıyan Süveyş Kanalı'nın kontrolünü ele geçirmek için gerekli bahaneyi vermiş oldu.

Başkan Eisenhower, yalnızca Arap Orta Doğu'sundaki Sovyet etkisini güçlendireceğini düşündüğü bu hamleye öfkeli olarak İngiltere, Fransa ve İsrail'i bölgeden çekilmeye zorladı. Süveyş Krizi, ABD-İsrail ilişkilerinde en düşük noktayı işaret ederken, 1960'ların başında durum değişmeye başlıyordu.

Başkan Kennedy döneminde ABD politikası daha açık bir şekilde İsrail'e doğru kaymaya başladı. Artan ekonomik yardımın yanı sıra ABD'nin İsrail kuvvetlerine gelişmiş silahlar sağlamaya başlamasıyla askeri işbirliği de gelişmeye başladı. Ancak sonuçta, modern ABD-İsrail ilişkilerinin gelişmesindeki kritik an, Altı Gün Savaşı'nda İsrail'in birçok stratejik bölgenin kontrolünü ele geçirdiği Haziran 1967'de yaşandı. Bunlar arasında Filistinlilerin yaşadığı Gazze Şeridi ve Batı Şeria, Sina Yarımadası ve Suriye'nin bir parçası olan Golan Tepeleri vardı. Her ne kadar ABD, İsrail'in toprakları işgalini kınamak için uluslararası toplumun geri kalanıyla bir araya gelmesi işte bu kritik bir dönemece işaret ediyordu.

Mısır, Suriye ve Irak'ın da aralarında bulunduğu önde gelen Arap devletleri, Sovyetler Birliği ile daha yakın ilişkiler kurarken Washington, İsrail'i Orta Doğu'da hayati bir müttefik olarak görmeye başladı. Bu stratejik değişim, Suriye ve Mısır'ın 1973'te İsrail'e saldırmasıyla daha da belirginleşti. İsrail'in silah ve cephanesi azaldığında, Başkan Nixon büyük bir hava yoluyla malzeme nakliyesine izin verdi. Bu operasyonun İsrail'i kurtardığı yaygın olarak kabul edilse de aynı zamanda ABD ile SSCB'yi tehlikeli bir şekilde çatışmaya yaklaştırmış oldu.

Takip eden yıllarda Washington, Arap komşularıyla barışı güvence altına almaya çalışarak İsrail'in konumunu sağlamlaştırmaya odaklandı. Bu çabalar 1978'de Başkan Carter'ın Camp David Anlaşmalarına aracılık etmesiyle meyvelerini verdi. Böylece Sovyetler Birliği'nden ayrılmış olan Mısır, İsrail'i tanıyan ilk Arap devleti oldu. Amerika'nın İsrail'e verdiği destek, Reagan yönetimi döneminde, yani 1980'lerde artmaya devam etti.

Washington'un devam eden ekonomik, siyasi ve diplomatik desteğinin yanı sıra, İsrail ve ABD, özellikle daha önce her iki ülkeye de yakın olan İran'ın açıkça düşman hale gelmesine neden olan bir devrimin ardından, savunma ve istihbarat işbirliğini geliştirdiler. Bununla birlikte, bazı kayda değer sürtüşme noktaları da vardı; örneğin ABD, İsrail'in 1981'de Golan Tepeleri'ni ilhak etmesini kınadı ve 1982'de Lübnan'ı işgalini de eleştirdi.

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle Orta Doğu'daki stratejik manzara çarpıcı biçimde değişti. ABD, özellikle 1990'da Kuveyt'i işgal ettikten sonra Irak'ı yenilgiye uğratmak için uluslararası bir koalisyona liderlik ettikten sonra, Orta Doğu'da tartışmasız güç komisyoncusu haline geldi. Bu da onlarca yıldır devam eden Filistin sorununa çözüm bulmak için ortak bir çabanın yolunu açtı.

İsrail çatışması, Beyaz Saray'da imzalanan 1993 Oslo Anlaşmalarıyla sonuçlandı. Bu tarihi anlaşma, Filistin liderliğinin, Batı Şeria ve Gazze'de bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik taahhüt karşılığında İsrail'in var olma hakkını tanıdığını gösterdi. Bu arada, bir yıldan biraz fazla bir süre sonra Ürdün, İsrail'i tanıyan ikinci Arap devleti oldu. Ancak bunu takip eden yirmi yıl içinde bir Filistin devletinin kurulması başarısız olsa da Amerika'nın İsrail'e verdiği destek hala güçlü bir şekilde devam ediyor.

İyi organize edilmiş bir lobi ağına ek olarak, 2000’li yılların ilk çeyreğinde ABD siyasetinde güçlü sağcı Hıristiyan-Evanjelik sesin ortaya çıkışı, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği daha da güçlendirdi. Birçok Amerikalı için İsrail, Arap Müslüman otokrasilerinin olduğu bir bölgede stratejik açıdan hayati bir müttefik ve demokrasinin bir feneri olarak görülüyordu. Bütün bunlar, Washington'un açıkça İsrail'e barış için çalışması ve Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin genişlemesini durdurması çağrısında bulunurken, müttefikine baskı yapmak için çok az şey yaptığı yönündeki suçlamaları arttırdı.

Gerçekten de yeni çatışmalar patlak verirken İsrail'in arkasında durmaya devam etti. Washington aynı zamanda İsrail'e hayati önem taşıyan diplomatik koruma da sağladı. İsrail'i kınayan Güvenlik Konseyi kararlarını sürekli veto etmenin yanı sıra, Washington ayrıca 2012 yılında Filistin'in BM üyelik başvurusunu da engelledi. Bu destek, ABD'nin İsrail'in davasına baskı yapmaya devam etmesiyle son on yılda da devam etti. Pek çok kişi tarafından kendi yönetiminin en dikkate değer diplomatik başarısı olarak kabul edilen Başkan Trump, dört Arap devletinin (Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas) daha İsrail'i tanımasını sağlayan bir dizi dönüm noktası niteliğindeki anlaşmaya (İbrahim Anlaşmaları adı verilen) aracılık etti.

Biden yönetimi döneminde ABD de çeşitli şekillerde İsrail'in önde gelen destekçisi olmaya devam etti. Devam eden askeri ve stratejik işbirliğinin yanı sıra İsrail, yılda yaklaşık 4 milyar dolar yardım alıyor. Gerçekten de, 1946'dan bu yana kümülatif toplama bakıldığında, İsrail'in açık ara dünyada ABD'den en fazla yardım alan ülke olduğu görülüyor. Şu ana kadar ABD'den 81 milyar dolarlık ekonomik yardım ve 216 milyar dolarlık devasa bir askeri yardım aldı.

İşte bu çerçevede Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı, Gazze'de neredeyse 1200 kişinin ölümüne, binlercesinin yaralanmasına ve 250'den fazla kişinin kaçırılıp rehin alınmasına neden olan büyük bir isyancı saldırı başlattı. Ancak ABD, İsrail'in kendini savunma hakkının arkasında sağlam bir şekilde dururken ve Hamas'a karşı saldırısını desteklerken, ateşkes çağrısı yapan üç BM kararını veto ederken, İsrail kuvvetleri on binlerce kişinin ölümüne yol açan devasa bir hava bombardımanından uzaklaşırken huzursuzluk giderek arttı.

İsrail'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan sızdırılan bir notun yanı sıra Biden, İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırılar düzenlediğini söylerken yakalandı. Yakın zamanda, Güney Afrika'nın Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı dava açma kararından sonra, Senato'da demokrat çoğunluk lideri ve Amerika'nın en üst düzey Yahudi siyasi figürü Chuck Schumer, İsrail'in eylemleriyle dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Amerika'nın İsrail'in eylemlerini dizginleme çabaları dikkate alınmadıkça, hayal kırıklığı giderek arttı. Bu durum 25 Mart 2024'te doruğa ulaştı. Gözlemcileri şaşırtan ve Washington'un mutsuzluğunun mümkün olan en açık sinyalini oluşturan bir hareketle ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes çağrısında bulunan kararında çekimser kaldı. Dışişleri Bakanlığı kararı önemsiz gibi göstermeye çalışırken, İsrail öfkelendi ve ABD'yi pozisyon değiştirmekle ve Hamas'ı yenilgiye uğratma ve geri kalan rehineleri serbest bırakma çabalarını baltalamakla suçladı. İsrail hükümeti, çatışmadaki sonraki adımları görüşmek üzere Washington'a gidecek olan üst düzey bir heyeti iptal etti. O günden bu yana ilişkiler daha da gerginleşti.

İsrail'in yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda yedi yabancı işçinin ölümü uluslararası öfkeye yol açtı ve Biden, İsrail'i Filistinli sivilleri korumak için yeterince çaba göstermemekle suçladı. Bütün bunlar, iki ülke arasında onlarca yıldır yaşanan en önemli çatlak olarak görülüyor. Peki bu, ilişkilerde daha köklü bir çöküşün başlangıcı mı?

Bir yandan gerginlikler bir süredir artıyor. Gazze'deki çatışmadan önce bile Biden yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin barış sürecine açıkça karşı çıkmasından giderek mutsuzdu. Gözlemciler ayrıca liderler arasındaki zayıf kişisel ilişkiye de dikkat çekti. Bununla birlikte, olayları bağlam içinde tutmak da önemlidir. Kesinlikle zorluklar olsa da ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin temelden zayıfladığına dair pek de bir işaret yok. Örneğin, mevcut gerilimlere rağmen ABD, İsrail'e yönelik yeni ve büyük bir askeri yardım paketini açıkladı. Sonuçta ilişkilerde bariz sorunlar olsa bile en azından bu aşamada ABD ile İsrail'in stratejik açıdan birbirlerinden uzaklaştıklarını gösteren pek bir şey yok.

Washington hala ABD silahlarının kullanımına kısıtlamalar getirmek gibi daha sert önlemler uygulayabilirken, bunun İsrail'le olan bağlantısını tamamen kesmesi düşünülemez gibi görünüyor. Ancak birçok açıdan asıl zorluk çatışmanın sonunda ortaya çıkabilir. Pek çok kişi Washington'un daha önceki barış yapma girişimlerini takip etmesini bekleyecek ve Filistin meselesinin tarihi bir nihai çözümüne aracılık etmeye çalışacak gibi duruyor.

Peki İsrail hükümetini barış için gerekli adımları atmaya ikna edebilecek mi? Onlarca yıldır dünya sahnesinde tek ses olarak İsrail'i destekledikten sonra, insan bunun özel ilişkinin gerçekten test edildiği nokta olabileceğinden şüpheleniyor. Peki bunun daha ciddi bir çatlağın başlangıcı olduğunu düşünebilir miyiz? Peki ABD, Filistin sorununu çözme konusunda herhangi bir istek göstermese bile İsrail'in arkasında duracak mı? İşte bütün bu soruların cevabını ancak zaman verecektir.