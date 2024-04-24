ABD'den Gazze'ye yardım

Kaynak: AA
ABD'den Gazze'ye yardım
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'ye yaklaşık 30 bin 16 öğüne denk gelen gıda yardımı yaptıklarını duyurdu.

CENTCOM'un X yani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki halkın temel gereksinimlerinin giderilmesi için kentin kuzeyine askeri uçaklarla havadan insani yardım indirildiği bilgisi paylaşıldı.

Yapılan operasyonla yaklaşık 30 bin 16 öğüne tekabül eden gıdanın havadan bırakıldığı belirtilen açıklamada, bu çerçevede ABD'nin şimdiye kadar 1041 ton insani yardım yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, bu operasyonda paketlerden birinin kıyıya yakın sığ suya düştüğü, sivillerin ya da altyapının hasar gördüğünün düşünülmediği fakat durumun izlenmeye devam edileceği söylendi.

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