İsrail kendi ayağına sıktı. Hamas'ı bitireceğim derken

İsrail'in 6 aydır sürdürdüğü Gazze saldırılarında takındığı insanlık dışı tutum uluslararası güçlerin itidal çağrılarına rağmen devam ediyor. İş en sonunda Uluslararası Adalet Divanı nezdinde soykırım mahkemesine kadar uzandı. Bu, İsrail ve küresel Yahudi lobisi açısından hiç hesaba katılmamış bir durumdu.

İsrail’in dünyanın gözünün içine baka baka sivil halkı hedef alması, insani yardımları sekteye uğratması gibi daha pek çok yaptırımı, son haftalarda Amerika’nın büyük üniversitelerinde okuyan öğrencileri, amiyane tabirle anti İsrail ve anti Yahudi görüşlerin kucağına attı.

Aslına bakılırsa Amerikan üniversitelerin büyük bir kısmı ya Yahudi sermayesi tarafından mütevelli heyetleri aracılığıyla yahut doğrudan, kurucu kimlikleri nedeniyle, İsrail’le bağlantılı bir yapı taşıyorlar.

Amerikan üniversitelerinde yaşanan gelişmeleri Youtube kanalından yayınladığı yeni videosunda gündemine taşıyan duayen gazeteci Ardan Zentürk “O coğrafyada, o üniversitelerde ‘Arkadaş herkes İsrail'i destekliyor ama Filistin'in de bir hakkı yok mu? Biz biraz ayıp etmiyor muyuz bu tür bir dış politikayla?’ diyen profesör işsiz kalıyor” iddiasında bulundu.

"SAMANLIKTA İĞNE BULMAK DAHA KOLAY"

Harvard, Yale, MIT, New York, Ohio, California, Berkley gibi Amerika’nın hatta dünyanın sayılı üniversitelerinin tamamen İsrail-Yahudi lobisinin elinde olduğunu belirten Zentürk söz konusu eğitim kurumlarında “İsrail'e laf söyleyecek bir tane öğretim üyesi bulmazsınız. İnanın bana samanlıkta iğne bulmanız daha zor. Samanlıkta iğneyi belki bir an bulabilirsiniz ama öyle bir adamı oralarda bulmanız imkansızdır” diye konuştu.

"İSRAİL, HAMAS'I BİTİRECEĞİM DERKEN KENDİ AYAĞINA SIKTI"

Son günlerde Amerika'daki rüzgar tersine dönmüş durumda. Amerikan başkanı Joe Biden bile artan tepkilerden dolayı bir şekilde İsrail’e karşı bazı açıklamalarda bulundu. Zentürk, Amerika’daki bu tavır değişikliği hakkında ise “Gördüğümüz kadarıyla İsrail bu savaşta Hamas'ı yok edeceğim derken 33.000 masum insanı öldürdüğü an, hayatta tek güvenebileceği ülkenin kamuoyunu kaybetmiş. Avrupa'dan bahsetmiyorum İspanyolu, İrlandasını falanını filanını… Büyük darbeyi -kendi bacağını sıkma vardır ya hani işte tam o-, bacağa sıkmayı Amerika'da gerçekleştirmiş” açıklamalarında bulundu.