ABD İsrail'deki vatandaşlarını deniz yoluyla tahliye edecek

ABD, Filistinli gruplarla yaşanan çatışmaların ardından isteyen vatandaşların ve onların birinci derece yakınlarının yarın İsrail’den deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne tahliye edileceğini duyurdu.

KAYNAK: AA
ABD İsrail'deki vatandaşlarını deniz yoluyla tahliye edecek

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda, İsrail’deki ABD vatandaşları ve onların birinci derece akrabalarının deniz yoluyla tahliyesine yarın başlanacağı belirtildi.

Tahliyenin İsrail’in kuzeyindeki Hayfa Limanı’ndan deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum tarafına gerçekleştirileceği ifade edilen duyuruda, ABD vatandaşları ve yakın akrabalarından yerel saatle sabah en geç 09.00'da Hayfa Limanı'nda olmaları istendi.

Duyuruda, "Tahliye, İsrail içinde seyahatin riski size ait olmak üzere gerçekleştirilir ve güvenlik durumuna bağlı olarak planlar değişebilir." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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