ABD, İsrail’in ‘hastane’ iddiasına destek çıktı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail’in de iddia ettiği gibi Hamas’ın hastaneleri askeri operasyonları için kullandığını söyledi.

KAYNAK: AA
ABD, İsrail’in ‘hastane’ iddiasına destek çıktı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Hamas’ın Gazze’deki bazı hastaneleri kullandığına ilişkin iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kirby, farklı kaynaklardan, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde bazı hastaneleri ve “altındaki tünelleri” saklanmak ve askeri operasyonlarını yürütmek için kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını açıkladı.

“ŞİFA HASTANESİ DE DAHİL”

Kirby, söz konusu istihbarata göre Gazze’de aralarında Şifa Hastanesi’nin de bulunduğu bazı hastanelerin Hamas tarafından “saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak” amacıyla kullanıldığını söyledi.

“HASTANELER KORUNMALI”

Hastanelere havadan saldırıda bulunulmasını desteklemediklerini söyleyen Kirby, “Hastaneler ve hastalar korunmalıdır. Masum, çaresiz ve hasta insanların sadece hak ettikleri tedaviyi almaya çalıştıkları hastanede çıkan bir çatışma görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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