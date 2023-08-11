ABD komplosu iddiası ülkeyi karıştırdı

ABD Dışişleri Bakanlığının, "Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsızlığı" nedeniyle İmran Han'ın başbakanlık görevinden alınmasını teşvik ettiğine yönelik iddialar Pakistan'da tartışmaya yol açtı.

KAYNAK: AA
ABD komplosu iddiası ülkeyi karıştırdı

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Han’ın Nisan 2022’de görevden alınmasında ABD’nin rolü olduğuna dair iddiaları bir kez daha reddetti.

Şerif, Han'ın Rusya ile olan ilişkisi sebebiyle kendisine yönelik komplo kurulduğunu savunduğunu belirterek "Biz Rusya'dan indirimli fiyattan ham petrol aldık. Allah korusun şayet bizim hükümetimiz ABD komplosu altında kurulduysa, o zaman bu ham petrolü biz Rusya'dan nasıl alabildik?" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile Ulusal Güvenlik Konseyinde konunun ele alındığına işaret eden Şerif, Mecid Han'ın ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ile yaptığı görüşmeye ait gizli belgede herhangi bir komploya atıfta bulunulmadığını söylediğini aktardı.

PTI'DAN SORUŞTURMA TALEBİ

Tutuklu bulunan Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketinden (PTI) konuya ilişkin yapılan açıklamada ise bahsi geçen gizli belgeyle ilgili ortaya çıkan detayların bir kez daha İmran Han'ın komployla görevden alındığına dair duruşunu doğruladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu gizli belgeyle ilgili soruşturma talebinde bulunuldu.

İDDİALAR

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022'de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etmişti.

Pakistan hükümetine ait olduğu ve görüşmenin içeriğinin yer aldığı öne sürülen belgeye dayandırılan habere göre ABD tarafı, eski Pakistan Başbakanı Han'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsız tutumundan dolayı duyduğu rahatsızlığı eski Büyükelçi Mecid Han'a iletmişti.

Görüşmede yer alan Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Donald Lu, Han hakkındaki güvensizlik oylamasının kabul edilmesi halinde Washington ile İslamabad arasında daha sıcak ilişkiler kurulması vaadinde bulunarak, "Bence Başbakan'a karşı güvensizlik oylaması başarılı olursa Washington'da her şey affedilecek çünkü Rusya ziyareti, Başbakan'ın kararı olarak görülüyor. Dürüst olmak gerekirse (görevde kalması halinde) Başbakan'ın (Han) ABD ve Avrupa'dan izolasyonunun güçlü olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.

Görüşmenin yapıldığı söylenen 7 Mart 2022'den bir gün sonra Pakistan’daki muhalefet partileri, eski Başbakan İmran Han’a karşı "güvensizlik oyu" önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliği’ne sunmuştu.

Söz konusu görüşmeden bir ay sonra, 10 Nisan 2022'de Pakistan Parlamentosunda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

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