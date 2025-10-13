Son günlerde hükümet, muhalefet ve PKK ile DEM arasında esen “Kürtler için eşitlik” rüzgarları geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, bir grup PKK yanlısı kadınlar tarafından, 60 bin yurttaşımızın katili olan bir cani terörist için “özgürlük” tezahüratları yükselince hükümetin ve muhalefetin sesi ‘daha fazla tepki çekmemek’ için mecburen bir süreliğine kesildi.

Sanırım bu ihanet süreci çok hızlı ilerleyince, toplumun sosyolojik yapısının, bu işi istedikleri yere getirmek için henüz olgunlaşmadığı anlaşılır oldu.

Türk Milleti’nin özellikle 2011 yılından itibaren uğradığı bunca haksızlığın özünde Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal yapısını parçalamak ve yerine Amerikan çıkarları doğrultusunda tıpkı İsrail, Katar veya Ürdün gibi yeni uydu bir devletçik kurulmak istenmektedir.

Bu yeni devletçiğe de Kürdistan adı verilmek isteniyor.

Şimdi bu konu çok su kaldırır ancak bunu başarmak için, dört ülkenin, yani Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ın ulusal yapısını bozarak ortaya sözüm ona bir Kürt Ulus devleti oluşturmak istiyor Amerika.

İronik bir şeklide, Türk Milliyetçiliği aşağılanarak, “faşizm” olarak tanımlarken, Kürt milliyetçiliğinin de propagandası yapılmaktadır.

Peki, dört farklı ülkenin ulus yapısı ve kültürü ile büyüyen Kürt kökenli insanlar, başta ortak dili bile konuşmazken, ortak kültürü, ortak değerleri ve ortak ulus bilinci nasıl oluşturulacak veya paylaşılacak?

İşte esas bu işin gerçek yüzünü, bu konuya böyle baktığımızda ve bu soruyu sorduğumuzda anlayabiliyoruz.

Kısa ve öz cevap olarak istenilen sonuç, eğer elde edilirse uzun vadede bir bütün olarak, Kürdistan kurulduktan sonra yeniden parçalanmak istenecektir.

Emperyalistlerin altın kuralı, BÖL, PARÇALA ve YÖNETTİR.

Dolayısıyla, Amerika’nın uzun vadeli planlarına göre; önce söz konusu dört ülkenin ulus yapısı büyük Kürdistan hayali altında parçalanıp, ardından da tekrar bu bölgelerin tek Kürdistan altında değil, daha kolay kontrol ve yönetebilecekleri yani, tıpkı şu an Suriye de yapılmak istendiği gibi 4 farklı “devletçiklere” bölecektir.

Bu propaganda ile büyüyen nesillere, şimdilik “Büyük Kürdistan” olarak telafuz edilmesini sağlıyor Amerika, ancak yarın tıpkı Irak’ta olduğu gibi “federasyon” yapısına evrilmesi dayatılacaktır.

Amerika'nın, kurmak istediği Kürdistan’ı da ileride tekrar bölmek istemesinde bir kaç gerekçe vardır.

Öncellikle, dört farklı ulus devletlerden kopması sonucuna oluşan topluluklar, nüfusları yüksek olduğundan, bir birbirleriyle entegre olmaya değil, koptukları ülkelerin diasporalarını oluşturmaya yönelecektir.

Ortaya çıkan kültür çatışmaları zaman içinde, yine Amerika’nın provakasyonu ile şiddete dönüşecektir ve Amerika, Arabistan veya Katar gibi ülkeler oluşacak olan iki, üç veya dört farklı cephelere silah satmaya devam edebilecek.



İkinci gerekçesi ise Amerika, yerlerinden ettiği Kürtleri birbirlerine düşürdüğü taktirde, yer altı zenginlikleri Amerika’nın kontrolünde kalmaya devam edecektir.

İşte o yüzden, Amerika, Kürdistan’ı Kürtler için değil, Kürtleri kullanarak, kendisine hesap vermeden, denetimden uzak, bölgedeki tüm yer altı madenleri ve nadir toprak malzemelerine sahip olabilsin diye kurmaya çalışıyor.

Bugün terörist başı Öcalan’a özgürlük isteyenler, sadece Amerika adına milyonlarca insanın yerinden, yurdundan edilmesi için uğraşıyor.

Yani, Kürtler, en büyük ihaneti onları temsil ettiği gibi görünen Amerikan uşaklarından görecektir.

Amerika, kendi ülkesinde hiçbir zaman demokrasiyi uygulamadı ki, yaklaşık 11.300 kilometre ötede bulunan bu topraklarda uygulasın!