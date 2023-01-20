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ABD Kuzey Kore'nin Wagner'e silah sevkiyatına ait fotoğrafları paylaştı

Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin Wagner grubuna silah sevkiyatına ait fotoğraflar ile Pyongyang'ın, Rusya'yı desteklediğine dair istihbari bilgileri paylaştı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 23:33
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ABD Kuzey Kore'nin Wagner'e silah sevkiyatına ait fotoğrafları paylaştı

ABD Kuzey Kore'nin Wagner'e silah sevkiyatına ait fotoğrafları paylaştı
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus paralı askeri grubu Wagner'e ve farklı kıtalardaki destekçilerine ek yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

Kirby, ayrıca, Kuzey Kore'nin geçen yıl Wagner grubuna Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığını gösteren uydu fotoğrafları paylaştı. Kirby, paylaştığı fotoğraflara göre, Kuzey Kore'den silah sevkiyatının trenlerle konteynerlere doldurularak Rusya'ya ulaştırıldığını öne sürdü.

Kirby, Kuzey Kore'nin bu eylemlerini kınayarak, bu ülkeden yapılan silah transferlerinin BMGK'nin ilgili kararlarının doğrudan ihlali olduğuna işaret etti.

John Kirby, bu hususta BM'yi bilgilendirdiklerini ifade etti. (AA)

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