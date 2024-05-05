Gnabry'den Real Madrid açıklaması

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Gnabry'den Real Madrid açıklaması
Bayern Münih'in yıldızı Serge Gnabry, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçı öncesi konuştu.

Bayern Münih'te forma giyen başarılı futbolcu Serge Gnabry, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile oynacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Alman yıldız, "Şanslar yaratmalı ve bunları değerlendirmeliyiz. İlk maçta bir veya iki gol daha fazla atabilirdik. Yakaladığımız fırsatları gole çevirme konusunda daha iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ
Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanan ilk maç, 2-2 berabere bitmişti.

İki takım, 8 Mayıs Çarşamba günü İspanya'da rövanş maçı oynayacak.

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