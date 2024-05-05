Market sahibi meyve hırsızını tekme tokat dövdü

Kaynak: İHA
Market sahibi meyve hırsızını tekme tokat dövdü
İstanbul'da bir market sahibi, manavından meyve çalan hırsızı yakalayarak tekme tokat dövdü.

Dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda, marketin manav bölümünden meyve çalan bir hırsız, market sahibi tarafından yakalanarak tekme tokat dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve olay çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilene kadar devam etti.

Market sahibi, hırsızın meyveleri poşetleyip para ödemeden ayrıldığını fark edince hemen harekete geçti. Şüpheliyi yakalamak için koşmaya başladı ancak hırsız elindeki meyve dolu poşetleri atarak kaçtı. Market sahibi pes etmedi ve hırsızı yakalayarak saldırdı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek hırsızın linç edilmesini önledi.

Olayın ardından market sahibinin hırsızdan şikayetçi olmadığı belirtildi. Hırsızın marketten poşetlerle ayrıldığı, ardından market sahibinin şüpheliyi yakalayarak tekme tokat dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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