Galatasaray'ın Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

Düzenleme: Gülsüm Sundu
Galatasaray'ın Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Süper Lig'in 35. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 35. hafta maçında evinde Sivasspor'u konuk ediyor.

Kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'ın maçı saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu;

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Manaj

GALATASARAY REKORU SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de toplam 22 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, 15 maçlık bir galibiyet serisine imza attı.

Bugün alacağı bir galibiyetle seriyi 16 maça çıkarmak istiyor.

Sivasspor ise, Bülent Uygun yönetiminde son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

4 maçtır yenilmeyen Yiğidolar, ligde 9. sırada yer alıyor.

MAÇIN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER

Galatasaray-Sivasspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Olguncan yapacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Simone Sozza.

AVAR koltuğunda Murat Erdoğan oturacak.

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