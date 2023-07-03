ABD Milli Takımı'na 12. oyuncu bulundu

Yıldız basketbolcu Hart, 12 kişilik ABD Milli takımı kadrosunu tamamlayan isim oldu.

ABD Milli Takımı'na 12. oyuncu bulundu

New York Knicks forveti Josh Hart'ın, bu yaz Filipinler'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası için ABD Milli Takımında son sırayı alarak kadroyu tamamladığı açıklandı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Hart, dört mevcut ve eski All-Star'ı barındıran kadroda, Knicks'teki takım arkadaşı Jalen Brunson'a katılmış oldu.
ABD takımı kadrosunda aşağıdaki 12 oyuncu forma giyecek:

İŞTE KADRO
Jalen Brunson - New York Knicks
Tyrese Haliburton - Indiana Pacers
Austin Reaves - Los Angeles Lakers
Anthony Edwards - Minnesota Timberwolves
Josh Hart - New York Knicks
Paolo Banchero - Orlando Magic
Mikal Bridges - Charlotte Hornets
Brandon Ingram - New Orleans Pelicans
Jaren Jackson Jr. - Memphis Grizzlies
Cam Johnson - Brooklyn Nets
Bobby Portis - Milwaukee Bucks
Walker Kessler - Utah Jazz

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