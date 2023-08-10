ABD petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

EIA'nın "Ağustos 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en büyük üreticisi Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimine yönelik gönüllü kesintiyi eylül ayını kapsayacak şekilde uzatma kararı ve yılın ikinci yarısında küresel petrol talebinde beklenen artışın fiyat hareketlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Artan küresel petrol talebine rağmen Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerinin küresel petrol stoklarının düşmesine neden olacağı ve bu durumun yıl sonuna kadar petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağı öngörülüyor.

Bu yılın ilk yarısında günlük ortalama 600 bin varil artan küresel petrol stoklarının, yılın ikinci yarısında günlük ortalama 400 bin varil gerileyeceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise küresel stoklarda kısıtlı bir artış öngörülüyor.

Bu çerçevede, Brent türü ham petrolün varil fiyatının yıl sonuna kadar 82,62 dolara yükselmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 79,54 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 77,79 dolar olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 74,61 dolar olarak öngörülmüştü. Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 86,48 dolar, WTI türü ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 81,48 dolar olması bekleniyor.

ABD'NİN GÜNLÜK HAM PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 800 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 11 milyon 890 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2024'te 13 milyon 9 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 101 milyon 300 bin varil, gelecek yıl da 103 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu artışın daha çok ABD, Kanada, Brezilya ve Rusya olmak üzere OPEC dışı ülkeler kaynaklı olacağı değerlendiriliyor.

OPEC ülkelerinde ise ham petrol üretiminin bu yıl günlük 28,1 milyon varile, gelecek yıl ise günlük 28,5 milyon varile çıkması bekleniyor.

Öte yandan, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 101,2 milyon varil, gelecek yıl 102,8 milyon varil olacağı öngörülüyor.

Tüketimdeki artışta en büyük payın Asya, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere OECD dışı ülkeler kaynaklı olacağı tahmin ediliyor.