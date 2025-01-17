ABD piyasaları Trump’ın yemin törenine odaklandı

ABD borsalarının vadeli işlemleri, Perşembe günü yaşanan kayıpların ardından Cuma günü yaklaşık %0,4 artış gösterdi. Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin üç günlük kazanç serisini sonlandıran düşüşün ardından gelen bu toparlanma, yatırımcıların dikkatini yeniden çekti.

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GÖZLER TRUMP’IN YEMİN TÖRENİNDE

Piyasalar, Pazartesi günü ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın yemin törenine odaklanmış durumda. Trump’ın yemin etmesinin ardından uygulamaya koyacağı politikalar, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Özellikle vergi reformları ve kamu harcamalarına yönelik açıklamalar piyasaların seyrini belirleyebilir.

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APPLE VE TRUİST FİNANCİAL’DAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket bazındaki gelişmeler de yatırımcıların radarında. Truist Financial’ın piyasa beklentilerini aşan gelir ve kâr açıklamasının ardından hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %2’nin üzerinde değer kazandı. Apple hisseleri ise Perşembe günü Çin’deki akıllı telefon satışlarında üçüncülüğe gerilemesi haberiyle yaşadığı %4’lük düşüşten sonra %0,9 oranında toparlandı.

Haftalık verilere göre S&P 500 %1,9, Dow Jones %2,9 ve Nasdaq %0,9 artış gösterdi. Bu kazançlar, yatırımcıların geleceğe dair iyimserliğini artırıyor.