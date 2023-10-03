ABD: PKK ile mücadelede Türkiye'nin yanında durmaya devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede NATO müttefiki Türkiye ve Türk halkının yanında "kararlılıkla" durmaya devam edeceğini bildirdi.

KAYNAK: AA
ABD: PKK ile mücadelede Türkiye'nin yanında durmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın açıklamasında, PKK'nın ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanındığını yineledi.

AA muhabirinin "Sizin de belirttiğiniz gibi dün Ankara'da meydana gelen terör saldırısının arkasında PKK terör örgütü vardı. Bildiğiniz üzere Türkiye'de uzun zamandır PKK'ya ve ABD'nin terör örgütünün Suriye kolu YPG'ye verdiği desteğe karşı bir öfke var. Dün Twitter'da birçok Türk kullanıcının Blinken'ın paylaşımına tepki göstererek ABD'yi PKK'nın Suriye kolu YPG'yi eğitmek ve silahlandırmakla suçladığını görmüş olabilirsiniz. Merak ediyorum, ABD YPG'ye ya da daha kapsamlı olarak SDG'ye verdiği destek konusunda Türk kamuoyunda oluşan endişeleri nasıl giderebilir? ABD, NATO müttefiki Türkiye tarafından terörist grup olarak tanımlanan bir oluşumla ilişkilerini nasıl sürdürmeyi planlıyor?" sorusuna Miller, "PKK'ya karşı mücadelesinde Türkiye'nin ve Türk halkının yanında kararlılıkla duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

ABD'nin, Türkiye'nin başkentindeki terör saldırısını "şiddetle" kınadığını yineleyen Miller, yaralılara "acil şifalar" diledi.

Miller, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarına ilişkin, "PKK'nın Türkiye'ye yönelik güvenlik tehdidinin farkındayız ve Türkiye'yi, Irak'ın egemenliğini destekleyecek ve saygı gösterecek şekilde Irak ile ortak terörle mücadele işbirliğini sürdürmeye çağırıyoruz" dedi.

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