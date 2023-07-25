ABD: Rus uçağı, ABD İHA'sını "chaff fişeği" ile taciz etti

ABD ordusu, bir Rus savaş uçağının, Suriye üzerinde uçan bir ABD insansız hava aracının (İHA) yakınlarında chaff fişeği bırakarak tacizde bulunduğu ve olay esnasında İHA'nın pervanesinin hasar aldığını açıkladı.

ABD’nin Orta Doğu’daki 9. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alex Grynkewich, yaptığı açıklamada, “Suriye'deki Rus güçlerini, bir an önce bu pervasız, sebepsiz ve profesyonellik dışı eylemlerini sonlandırmaya çağırıyoruz.” ifadesinde bulundu. MQ-9'un pervanesinin fişeğin isabet etmesi sonucu hasar aldığını belirten Grynkewich, ABD’nin Suriye’deki operasyonlarının devam edeceğini vurguladı.

ABD'ye ait MQ-9 askeri İHA'sının Suriye üzerinde uçuş yaptığı esnasında bir Rus Su-35 savaş uçağının, İHA'nın tam üzerine geldiğini belirten Grynkewich, daha sonra Rus uçağının radarları ve de özellikle radar güdümlü füzeleri aldatmak için kullanılan kaçınma sistemi olan "chaff fişeği" bıraktığını aktardı. Grynkewich, 23 Temmuz'da ABD ve Rusya'nın bir kez daha karşı karşıya geldiğini bildirdi.

ABD'nin Orta Doğu'daki 9. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alex Grynkewich, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Temmuz'da ABD ve Rusya'nın Suriye üzerinde bir kez daha karşı karşıya geldiğini bildirdi.

Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan Chaff önleme sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Fişek, pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığı, ABD’nin insansız hava araçlarıyla (İHA) gerilim yaşamaya devam ediyor. ABD ordusu, 23 Temmuz’da Suriye semalarında bir Rus Su-35 savaş uçağının, ABD’ye ait MQ-9 askeri İHA’sını chaff fişeği atarak taciz ettiğini duyurdu.

Chaff fişeği, radarları ve radar güdümlü füzeleri aldatmak için kullanılan bir kaçınma sistemi. ABD ordusu, Rus uçağının fişeğinin İHA’nın pervanesine çarparak hasara yol açtığını bildirdi.