ABD savaş gemisi Yemen’de füzeleri durdurdu

ABD Donanması’na ait bir savaş gemisi, Yemen kıyısı yakınlarında nereyi hedeflediği bilinmeyen birden fazla füzeyi tespit ederek engelledi.

KAYNAK: AA
ABD savaş gemisi Yemen’de füzeleri durdurdu

ABD’li yetkililer, füzelerin İran destekli Husiler tarafından ateşlendiğini belirtti.

CNN’in isimleri açıklanmayan iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı habere göre, olay Orta Doğu’da görev yapan ABD Donanması’na ait bir savaş gemisinin Yemen yakınlarında seyir halindeyken meydana geldi. Savaş gemisi, nereyi hedeflediği bilinmeyen birden fazla füzeyi radar sistemiyle belirleyerek durdurdu.

Yetkililerden biri füzelerin Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından ateşlendiğini belirtti. Diğer yetkili ise füzelerin hangi tür olduğunu ve kaç adet olduğunu açıklamadı.

İran’dan İsrail’e savaş planı

Öte yandan İran devlet televizyonu, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran’ın “direniş güçleri” olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınladı.

Görüntülü haberde, İsrail’in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye’deki milis güçlerle güneyden de Yemen’deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterildi.

İran, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim’deki bir konuşmasında, İsrail’in saldırılarının devam etmesi halinde “direniş güçlerinin” harekete geçeceğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bugün yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimaline dikkati çekmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak’ta desteklediği milisler ve Yemen’deki Husileri “direniş güçleri” olarak adlandırıyor.

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