İdrar lekeli pantolon yok satıyor! Fiyatını görünce küçük dilinizi yutacaksınız

Kaynak: NY Post
İdrar lekeli pantolon yok satıyor! Fiyatını görünce küçük dilinizi yutacaksınız
Londra merkezli tasarım markası Jordanluca’nın yeni çıkardığı "idrar lekeli" kot pantolonlar sosyal medyada gündem olurken, yüksek fiyat etiketiyle de yeni tartışma konusu oldu.

Tasarımcılar Jordan Bowen ve Luca Marchetto'nun Londra merkezli tasarım markası Jordanluca, Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunda yer alan ‘idrar lekeli' kot pantolonlarıyla tartışılıyor.

Podyumda görücüye çıkan ve alışılmışın dışındaki Jordanluca kot pantolonun kasık bölgesinde koyu bir leke bulunuyor ve bu leke, giyen kişinin altını ıslatmış gibi görünmesini sağlıyor.

YAKLAŞIK 20-25 BİN TL FİYATA SAHİP

İngiliz-İtalyan erkek giyim markası, kot pantolonu 608- 811 dolar (yaklaşık 20-25 bin TL) arası bir fiyata satıyor.

SOSYAL MEDYADA TUHAF KARŞILANDI

Söz konusu pantolonlar, sosyal medyadan tepkilere neden olurken, kullanıcılar ise, "Neden biri bunu giysin ki?” ifadelerini kullanıyor.

Ancak bunca yoruma rağmen satış rakamları, pantolonun yok sattığı gerçeğini ortaya koyuyor. Lüks markalar, çoğu zaman defilelerde bu tip kıyafetlere yer vererek gündeme oturuyor.

1.jpg

2.jpg

6.jpg

Son Haberler
Kurucusu kadın olan cirosuna göre Türkiye’nin en büyük 10 şirketi Ekonomi
Kurucusu kadın olan cirosuna göre Türkiye’nin en büyük 10 şirketi
Patriot krizinde gözler Türkiye'ye çevrildi. İspanya reddetti. Yunanistan ABD'den güvence istiyor Dünya
Patriot krizinde gözler Türkiye'ye çevrildi. İspanya reddetti. Yunanistan ABD'den güvence istiyor
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Duruş bozukluğunu önlemek için 8 altın kural. Uzmanlar uyarılarını sıraladı Sağlık
Duruş bozukluğunu önlemek için 8 altın kural. Uzmanlar uyarılarını sıraladı
İşte deli krallara rahmet okutan diktatörler. Hepsi ‘Halk için çalıştım’ demişti Dünya
İşte deli krallara rahmet okutan diktatörler. Hepsi ‘Halk için çalıştım’ demişti
Brent petrolün varil fiyatı 87,56 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 87,56 dolar