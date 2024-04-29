İdrar lekeli pantolon yok satıyor! Fiyatını görünce küçük dilinizi yutacaksınız

Tasarımcılar Jordan Bowen ve Luca Marchetto'nun Londra merkezli tasarım markası Jordanluca, Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunda yer alan ‘idrar lekeli' kot pantolonlarıyla tartışılıyor.

Podyumda görücüye çıkan ve alışılmışın dışındaki Jordanluca kot pantolonun kasık bölgesinde koyu bir leke bulunuyor ve bu leke, giyen kişinin altını ıslatmış gibi görünmesini sağlıyor.

YAKLAŞIK 20-25 BİN TL FİYATA SAHİP

İngiliz-İtalyan erkek giyim markası, kot pantolonu 608- 811 dolar (yaklaşık 20-25 bin TL) arası bir fiyata satıyor.

SOSYAL MEDYADA TUHAF KARŞILANDI

Söz konusu pantolonlar, sosyal medyadan tepkilere neden olurken, kullanıcılar ise, "Neden biri bunu giysin ki?” ifadelerini kullanıyor.

Ancak bunca yoruma rağmen satış rakamları, pantolonun yok sattığı gerçeğini ortaya koyuyor. Lüks markalar, çoğu zaman defilelerde bu tip kıyafetlere yer vererek gündeme oturuyor.