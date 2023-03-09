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ABD Senatosu Washington DC'nin özerkliğine ilişkin yasa tasarısını kabul etti

ABD Senatosunda, Washington DC Kent Konseyi'nin ceza kanununda değişiklik yapmasını engelleyen yasa tasarısı kabul edildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 05:20
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ABD Senatosu Washington DC'nin özerkliğine ilişkin yasa tasarısını kabul etti

ABD Senatosu Washington DC'nin özerkliğine ilişkin yasa tasarısını kabul etti
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ABD Kongresinin üst kanadı Senato'daki milletvekilleri, Washington DC Konseyinden geçen ve başkentin ceza kanununu revize eden yasa tasarısındaki değişiklikleri reddeden yasa tasarısını oyladı.

Tasarı, 14 "hayır" oyuna karşın 81 "evet" oyuyla kabul edildi.

Washington DC Konseyi, Kasım 2022'de, başkentin ceza kanununu revize eden, araba kaçırma gibi şiddet içeren bazı suçlar için mevcut cezaları azaltacak yeni düzenlemeler getiren yasa tasarını kabul etmişti. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın veto ettiği tasarıyı Konsey, yeniden oylayarak kabul etmiş ve belediye başkanının vetosunu aşmıştı.

Washington DC'nin "özerk yönetimini" ve kendi kararlarını veren bir eyalet olmasını savunan Başkan Joe Biden'ın söz konusu tasarıyı veto edebileceği konuşuluyordu.

Biden, "DC'nin eyalet olmasını ve özerkliğini destekliyorum. Ancak DC Konseyinin, Belediye Başkanı'nın itirazına rağmen öne sürdüğü, araba kaçırma cezalarının düşürülmesi gibi bazı değişiklikleri desteklemiyorum. Senato, DC Konseyinin kararını bozmak isterse, bunu imzalayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin kurucusu George Washington'ın adının verildiği Washington DC kenti özel bir statüye sahip. Demokratların çoğunlukta olduğu, 712 bin nüfuslu kentin eyalet statüsü kazanma mücadelesi yıllardır Amerikan kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. (AA)

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