ABD Senatosu’nda savaş karşıtlarından protesto: 12 gözaltı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Ödenek Komitesi’nde İsrail ve Ukrayna'ya yapılacak yardımları da içeren 106 milyar dolarlık ulusal güvenlik fonu talebi hakkında ifade verdiği sırada, elleri kırmızı boyalı savaş karşıtları tarafından protesto edildi. Polis, 12 kişiyi gözaltına aldı.

KAYNAK: İHA
ABD Senatosu’nda savaş karşıtlarından protesto: 12 gözaltı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları bu kez ABD Senatosu’nda protesto edildi. Senato Ödenek Komitesi’nde, İsrail ve Ukrayna'ya yapılacak yardımlar için ifade vermek için Savunma Bakanı Lloyd Austin ile hazır bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ifade verdiği sırada, elleri kırmızı boyalı savaş karşıtları tarafından protesto edildi.

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BLINKEN’IN SÖZÜNÜ KESTİLER

Blinken konuşması sırasında göstericiler, kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak, "Gazzeli çocukları kurtarın" sloganı attı. Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yapan protestocular, defalarca "Ateşkes hemen" diye bağırdı. Bir gösterici ise, "Gazze kuşatmasına hayır" yazılı pankart açtı.
Blinken, protesto nedeniyle konuşmasına devam edemezken, toplantıya protesto nedeniyle bir kaç kez ara verildi. Kongre polisi, göstericilere müdahale ederek salondan çıkarırken, 12 kişi gözaltına alındı.

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ABD’DEN İSRAİL’E 15 MİLYAR DOLARLIK FON DESTEĞİ

Blinken ve Austin, ABD’nin İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık ulusal güvenlik fonu talebi hakkında ifade vermek için toplantıya katılmıştı. Fonun yaklaşık 15 milyar dolarlık kısmı İsrail’in Filistin’e yönelik askeri operasyonları için ayrılacak.

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"HEPİMİZ SİVİL HAYATLARIN KORUNMASI İÇİN KENDİMİZİ ADADIK”

Konuşmasının sonunda protestocuları takdir eden Blinken, "Hepimiz sivil hayatların korunması için kendimizi adadık. Konuştuğumuz kadarıyla yaşanan acıları hepimiz biliyoruz, hepimiz bunun sona ermesini sağlamaya kararlıyız" ifadelerini kullanarak, ABD'nin müttefiklerinin yanında durmasının zorunlu olduğunu da sözlerine ekledi.

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