8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Siber Kuvvetler Komutanı Nakasone, TikTok'ın kendisini kaygılandırdığını söyledi

ABD Siber Kuvvetler Komutanı Nakasone, TikTok'ın kendisini kaygılandırdığını söyledi

ABD Siber Kuvvetler Komutanı ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Orgeneral Paul Nakasone, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un taşıdığı veri, algoritma kontrolü ve etki operasyonlarında kullanılabilirliğinin kendisini kaygılandırdığını söyledi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 23:56
Takip Et

ABD Siber Kuvvetler Komutanı Nakasone, TikTok'ın kendisini kaygılandırdığını söyledi

ABD Siber Kuvvetler Komutanı Nakasone, TikTok'ın kendisini kaygılandırdığını söyledi
+
Aa
-

 (AA) –  Orgeneral Nakasone, ABD Özel Harekat ve Düşük Yoğunluklı Çatışmadan Sorumlu Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşar Yardımcısı Christopher Maier ve Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Bryan Fenton ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde düzenlenen oturumda görev alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tiktok paylaşım sitesinin etkisine dikkat çekti

Bilgi operasyonları ve dezenformasyon konusunda değerlendirmelerde bulunan Nakasone, dezenformasyon ile mücadelenin Ulusal Savunma Strateji Belgesinde “entegre caydırıcılık” konsepti kapsamında öncelikli bir konu olarak ele alındığına vurgu yaptı.

Pentagon’un ayrıca bilgi operasyonları girişimine önem verdiğine işaret eden ABD’li general, dezenformasyon ve bilgi operasyonlarının, başta Çin ve Rusya olmak üzere çok sayıda ülke ve aktör tarafından başka ülkelerin içişlerine karışmak için etkili bir yöntem olarak kullanılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Dünyada özellikle genç nüfus arasında yoğunlukla kullanılan TikTok paylaşım sitesi de toplantıda gündeme geldi.

Orgeneral Nakasone, “TikTok beni birkaç nedenden dolayı endişelendiriyor. Bunlar biri taşıdığı veri, ikincisi algoritması ve o algoritmayı kimin kontrol ettiği, üçüncüsü ise daha önce de çok kez dile getirdiğim etki operasyonlarıdır. Bu sadece bir şeye etki etmek değil aynı zamanda bildiğiniz üzere bu kadar geniş bir dinleyici kitlesi varken bazı mesajları susturmak anlamına da geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Tiktok’un taşıdığı verinin devasa olduğunu ve bunun kritik olduğunu ifade eden Nakasone, riski ölçmek için Tiktok’taki etki operasyonlarına baktıklarını söyledi.

ABD Ukrayna’ya siber savunma konusunda destek vermeye devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşında siber mücadelenin de konuşulduğu oturumda, Orgeneral Nakasone, savaşın başlamasından önce Ukrayna’ya siber harbe hazırlık eğitimi vermek için 3 Aralık 2021’de Siber Kuvvetlerden bir takımın bu ülkeye gittiğini anlattı.

Savaş yaklaşırken Rusya’nın kritik altyapılara ve hükümet kurumlarına siber saldırılar düzenlemeye başladığını dile getiren Nakosone, “O zaman bir dizi ortakla birlikte çalışarak Rusya’nın devam eden saldırılarına karşı kendini savunmak üzere Ukrayna’ya gerekli teknoloji ve ekipmanı verebildik.” dedi.

Ukrayna’ya Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) üzerinden siber savunma desteği vermeye devam ettiklerini belirten Nakasone, aynı zamanda ABD’nin nükleer silahlarının komuta, kontrol ve iletişim ağlarının güvenliği için tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Nakasone, Rusya’nın siber faaliyetlerini yakından izlediklerini ve Ukrayna’nın siber güvenliğini oldukça sağlam inşa ettiğini ve son derece dayanıklılık gösterdiğini belirtti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
4
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
5
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
6
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
7
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Erdem Can: Eforumuz kabul edilebilir değildi
﻿Erdem Can: Eforumuz kabul edilebilir değildi
﻿Erdem Can: Eforumuz kabul edilebilir değildi
﻿Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
﻿Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
﻿Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
﻿ABD Siber Kuvvetler Komutanı Nakasone, TikTok'ın kendisini kaygılandırdığını söyledi
﻿ABD Siber Kuvvetler Komutanı Nakasone, TikTok'ın kendisini kaygılandırdığını söyledi
﻿ABD Siber Kuvvetler Komutanı Nakasone, TikTok'ın kendisini kaygılandırdığını söyledi
﻿Jude Bellingham'ın peşini Avrupa devleri bırakmıyor. Dünya yıldızı transferi için devrede
﻿Jude Bellingham'ın peşini Avrupa devleri bırakmıyor. Dünya yıldızı transferi için devrede
﻿Jude Bellingham'ın peşini Avrupa devleri bırakmıyor. Dünya yıldızı transferi için devrede
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.