﻿ABD Siber Kuvvetler Komutanı Nakasone, TikTok'ın kendisini kaygılandırdığını söyledi

(AA) – Orgeneral Nakasone, ABD Özel Harekat ve Düşük Yoğunluklı Çatışmadan Sorumlu Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşar Yardımcısı Christopher Maier ve Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Bryan Fenton ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde düzenlenen oturumda görev alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tiktok paylaşım sitesinin etkisine dikkat çekti

Bilgi operasyonları ve dezenformasyon konusunda değerlendirmelerde bulunan Nakasone, dezenformasyon ile mücadelenin Ulusal Savunma Strateji Belgesinde “entegre caydırıcılık” konsepti kapsamında öncelikli bir konu olarak ele alındığına vurgu yaptı.

Pentagon’un ayrıca bilgi operasyonları girişimine önem verdiğine işaret eden ABD’li general, dezenformasyon ve bilgi operasyonlarının, başta Çin ve Rusya olmak üzere çok sayıda ülke ve aktör tarafından başka ülkelerin içişlerine karışmak için etkili bir yöntem olarak kullanılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Dünyada özellikle genç nüfus arasında yoğunlukla kullanılan TikTok paylaşım sitesi de toplantıda gündeme geldi.

Orgeneral Nakasone, “TikTok beni birkaç nedenden dolayı endişelendiriyor. Bunlar biri taşıdığı veri, ikincisi algoritması ve o algoritmayı kimin kontrol ettiği, üçüncüsü ise daha önce de çok kez dile getirdiğim etki operasyonlarıdır. Bu sadece bir şeye etki etmek değil aynı zamanda bildiğiniz üzere bu kadar geniş bir dinleyici kitlesi varken bazı mesajları susturmak anlamına da geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Tiktok’un taşıdığı verinin devasa olduğunu ve bunun kritik olduğunu ifade eden Nakasone, riski ölçmek için Tiktok’taki etki operasyonlarına baktıklarını söyledi.

ABD Ukrayna’ya siber savunma konusunda destek vermeye devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşında siber mücadelenin de konuşulduğu oturumda, Orgeneral Nakasone, savaşın başlamasından önce Ukrayna’ya siber harbe hazırlık eğitimi vermek için 3 Aralık 2021’de Siber Kuvvetlerden bir takımın bu ülkeye gittiğini anlattı.

Savaş yaklaşırken Rusya’nın kritik altyapılara ve hükümet kurumlarına siber saldırılar düzenlemeye başladığını dile getiren Nakosone, “O zaman bir dizi ortakla birlikte çalışarak Rusya’nın devam eden saldırılarına karşı kendini savunmak üzere Ukrayna’ya gerekli teknoloji ve ekipmanı verebildik.” dedi.

Ukrayna’ya Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) üzerinden siber savunma desteği vermeye devam ettiklerini belirten Nakasone, aynı zamanda ABD’nin nükleer silahlarının komuta, kontrol ve iletişim ağlarının güvenliği için tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Nakasone, Rusya’nın siber faaliyetlerini yakından izlediklerini ve Ukrayna’nın siber güvenliğini oldukça sağlam inşa ettiğini ve son derece dayanıklılık gösterdiğini belirtti.