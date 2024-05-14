İsmail Kartal mucizeyi reddetti

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında lider Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

19 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluk şansı iyice zora giren Fenerbahçe’de ise eleştirilerin hedefindeki teknik direktör İsmail Kartal oyuncuları ile bir toplantı yaptı.

“BORCUMUZU ÖDEYELİM”

Toplantıda camiaya borçlu olduklarını söyleyen Kartal, “Hem taraftarımıza hem camiamıza hem de yönetimimize borcumuz var. Derbi galibiyetiyle onları sevindirelim, borcumuzu ödeyelim ve şampiyonluk iddiamızı da son maça taşıyalım” dedi.

“MUCİZEYE İHTİYACINIZ YOK”

Mucizeye ihtiyaçları olmadığını söyleyen İsmail Kartal, “Gideceğiz ve kazanıp döneceğiz. Herkes şampiyonluğumuz için mucize gerekli diyor. Ancak sizin bir mucizeye ihtiyacınız yok. Bir mucize olduğunuzu hatırlamaya ihtiyacınız var” ifadelerini kullandı.

“BİZ BUNU BAŞARACAĞIZ”

Oyuncularından şampiyonluğa inanmalarını isteyen İsmail Kartal son olarak, “Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Bu forma, bu renkler zaten bize bir mucize. Şampiyon olacağımıza inanın. Biz bunu başaracağız" dedi.