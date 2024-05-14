İsmail Kartal mucizeyi reddetti

Kaynak: Sabah
İsmail Kartal mucizeyi reddetti
Galatasaray derbisi öncesi oyuncuları ile toplantı yapan İsmail Kartal'ın konuşması ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında lider Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

19 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluk şansı iyice zora giren Fenerbahçe’de ise eleştirilerin hedefindeki teknik direktör İsmail Kartal oyuncuları ile bir toplantı yaptı.

“BORCUMUZU ÖDEYELİM”

Toplantıda camiaya borçlu olduklarını söyleyen Kartal, “Hem taraftarımıza hem camiamıza hem de yönetimimize borcumuz var. Derbi galibiyetiyle onları sevindirelim, borcumuzu ödeyelim ve şampiyonluk iddiamızı da son maça taşıyalım” dedi.

“MUCİZEYE İHTİYACINIZ YOK”

Mucizeye ihtiyaçları olmadığını söyleyen İsmail Kartal, “Gideceğiz ve kazanıp döneceğiz. Herkes şampiyonluğumuz için mucize gerekli diyor. Ancak sizin bir mucizeye ihtiyacınız yok. Bir mucize olduğunuzu hatırlamaya ihtiyacınız var” ifadelerini kullandı.

“BİZ BUNU BAŞARACAĞIZ”

Oyuncularından şampiyonluğa inanmalarını isteyen İsmail Kartal son olarak, “Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Bu forma, bu renkler zaten bize bir mucize. Şampiyon olacağımıza inanın. Biz bunu başaracağız" dedi.

İlgili Haberler
Ali Koç gözünü kararttı
FIFA'dan flaş Adana Demirspor kararı
Son Haberler
Mantarda son 50 senenin zirvesi yaşanıyor Yaşam
Mantarda son 50 senenin zirvesi yaşanıyor
Bitlis’te deprem Gündem
Bitlis’te deprem
AKP'lilerin cenazesine akın ettiği ismin cinsel saldırı suçundan ceza aldığı ortaya çıktı Gündem
AKP'lilerin cenazesine akın ettiği ismin cinsel saldırı suçundan ceza aldığı ortaya çıktı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak plan. TFF'ye başvuracaklar Spor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak plan. TFF'ye başvuracaklar
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı uyuşturucudan yakalandı Magazin
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı uyuşturucudan yakalandı
Doğanlar Mobilya Grubu ihracat odaklı büyüyecek Ekonomi
Doğanlar Mobilya Grubu ihracat odaklı büyüyecek
IŞİD operasyonunda 44 gözaltı Gündem
IŞİD operasyonunda 44 gözaltı