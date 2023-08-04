ABD sığınmacı ailelere yasakların kapsamını genişletiyor

ABD makamları, sınırı geçtikten sonra ilk taramaları beklerken sığınmacı ailelerin sokağa çıkma yasaklarının kapsamını keskin bir şekilde genişletiyor.

ABD sığınmacı ailelere yasakların kapsamını genişletiyor

Editör: Özge Ceren Çimen

ABD'li makamlar, sınırı geçtikten sonra güvenlik taraması bekleyen sığınmacı aileler için sokağa çıkma yasaklarının kapsamını keskin bir şekilde genişletiyor. Tutuklamaya alternatif olarak tasarlanan uygulamanın erken sonuçlarından memnun olduklarının sinyalini veriyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza yetkilileri, sokağa çıkma yasaklarının mayıs ayında dört şehirde başladığını ve cuma günü 13 bölgeye çıktığını söyledi.

Eylül ayı sonuna kadar şehir sayısının 40'a ulaşması bekleniyor.

Yasakların gece saat 23.00’dan sabah 05.00’a kadar süreceği açıklandı.

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