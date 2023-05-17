ABD Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere tank eğitimi veriyor

ABD askerleri, Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilindeki PKK/YPG'li teröristlere tank kullanma eğitimi verdi.

ABD Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere tank eğitimi veriyor

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteği vermeye devam ediyor.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, eğitim, dün Deyrizor'da ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası yakınlarında gerçekleşti.

Eğitimlerin hangi ülkeye ait tanklar üzerinde verildiği ise öğrenilemedi.

Onlarca PKK/YPG'li terörist, tank eğitiminin dışında ABD yapımı TOW tanksavarların kullanımı hakkında ABD askerlerinden eğitim gördü.

Teröristlerin aynı noktada aldığı bir diğer eğitimse topçu atışları ve havan topları konusunda oldu.

Terör örgütü IŞİD'e karşı kurulan koalisyonun başını çeken ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında PKK/YPG'li teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

(AA)

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