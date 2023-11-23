ABD, Türkiye'ye artık füze mermisi bile vermiyor!

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Astsubay Okullarının Kuruluşunun 133'üncü yıl dönümünde, yaptığı konuşmada "2008 senesinde Gürcistan ve Rusya ile başlayan gerilimler, Güney Osetya-Kuzey Osetya problemleri, Abhazya'nın aynı şekilde problemleri, 2014 yılında Kırım'ın işgal edilmesi, 2018 Kerç Boğazı, 2022 yılında başlayan Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'deki jeopolitik mücadelede yeni bir dönem başlattı. Bildiğiniz gibi NATO Karadeniz'de bazı tedbirler almaya çalışıyor. Ancak Karadeniz'de bu tedbirleri biz kendimiz alacağımızı ifade edip NATO'yu veya Amerika'yı Karadeniz'de istemediğimizi beyan ediyoruz. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı 400'ün üzerinde Karadeniz'e dökülen mayın var. Bu mayınlardan 17 tanesi sahillerimize geldi. 2 tanesini tespit edemedik. 1 tanesi Kastamonu Cide'de, diğeri de Karadeniz Ereğli Liman girişinde patladı." dedi.

Karadeniz'de kurulan tahıl koridoruna da yardımcı olduklarını hatırlatan Tatlıoğlu, "Amacımız şu, Montrö'ye uyulsun. Karadeniz'de biz bütün güvenliği sağladık. Biz Türkiye olarak Karadeniz'de bütün güvenliği sağlarız. Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler. Dolayısıyla Karadeniz'e herhangi bir ülkenin veya NATO'nun girmesini istemiyoruz" diye konuştu.

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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın "ABD'yi Karadeniz'de istemiyoruz" dediği anlarda ABD'nin Suriye'deki PKK/YPG güçlerine hava savunma sistemi silahları sağladığı ve bu silahların eğitimini verdiği anlaşıldı.

T24’ten Namık Durukan’ın haberine göre ABD’nin devasa askeri ve lojistik araç konvoyları, Bağdat, Basra, Erbil dahil Irak'ın farklı bölgelerindeki ABD üslerine doğru hareket halinde bulunuyor. Bu faaliyetin ABD’nin bölgede İran bağlantılı silahlı gruplara yönelik kapsamlı bir hareketin hazırlığı olabileceği de ifade ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, insansız hava araçlarında Türkiye'nin marka olduğunu belirtikten sonra "İnsansız Deniz Araçları'nda da çok iyiyiz. Bu yılın sonunda 4 tipini teslim alacağız. Salvo İDA'da önümüzdeki sene envantere katılacak. Kamikaze İDA'lar üzerinde de çalışıyoruz. TB2'ler, ANKA'lar, AKSUNGUR'lar, şu anda kullanımda. Anadolu gemisinde kullanacağımız TB3'ler de bu yılın sonunda hazır olacak. Uçuşlarından olumlu sonuçlar aldığını öğrendik. Parasını verdiğimiz halde güdümlü mermi vermiyorlar. Biz de kendi güdümlü mermimizi kendimiz yaptık. Atmaca güdümlü mermimiz, Harpoon güdümlü mermisinden çok daha iyi ve envantere aldık. Seri üretim devam ediyor" dedi.

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Harpoon güdümlü füzesini ve mermilerini ABD üretiyor. ABD, parası ödendiği halde Türkiye'ye vermediği füze ve mermileri, soykırıma dönüşen katliamlarına devam etsin diye İsrail'e veriyor!

Diğer taraftan, ABD, uçak gemilerini Doğu Akdeniz'e göndererek İsrail'in Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulamasına müdahale edebilecek güçlere gözdağı veriyor.

Türkiye'nin anlaşma gereği, milyar dolarlık katkıda bulunduğu F-35 projesinde ABD, üretilen uçakları vermiyor. "Yerine F-16 verin" deniliyor, oyalıyorlar...

Türkiye'nin güneyinde teröristleri ordu haline getiren ABD, bu bölgeye operasyona da izin vermiyor. Türkiye, 30 kilometre derinlikten daha güneye bir defa inecek oldu; ABD bir Türk SİHA'sını düşürdü!

Tatlıoğlu'nun, "NATO'yu veya Amerika'yı Karadeniz'de istemiyoruz" ve "Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler." sözleri, herhalde siyasi iradeden bağımsız bir tavır değildir ve çok yerinde bir çıkıştır.