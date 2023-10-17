ABD uçak gemisinde tatbikat. Hamas'ın saldırısı sonrası gönderilmişti

ABD denizcileri, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından Doğu Akdeniz’e gönderilen USS Gerald R. Ford uçak gemisinde tatbikat düzenledi.

USS Gerald R. Ford uçak gemisine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “USS Gerald R. Ford'un görevi saldırganlığı caydırmak, dünya çapında güvenlik ve istikrarı desteklemektir” denildi. Paylaşılan fotoğraflarda, ABD denizcilerinin ve savaş uçaklarının tatbikat yaptığı anlar yer aldı.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ DE BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı, USS Gerald R. Ford’a destek için USS Eisenhower uçak gemisini de bölgeye gönderme kararını açıklamıştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Ekim’de yaptığı açıklamada, uçak gemisinin Hamas’a müdahale için değil, diğer devletlere caydırıcılık için bölgeye intikal ettiğini söylemişti. Sullivan, “Uçak gemisini Hamas için göndermedik. Uçak gemisini, bu savaşı genişletmek isteyebilecek diğer devletlere veya devlet dışı aktörlere açık bir caydırıcılık mesajı vermek için gönderdik” demişti.