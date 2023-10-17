İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü. Sayı 13’e yükseldi

İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucunda Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe hayatını kaybetti. Gazze saldırısında öldürülen gazeteci sayısı 13’e yükseldi.

İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü. Sayı 13’e yükseldi

Milli Gazete’de yer alan habere göre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe'nin Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesinde yer alan evine saldırı düzenledi.

Saldırıda, "Filistin el-Yevm" kanalı muhabiri Baluşe'nin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

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