ABD Ukrayna ilişkileri ivme kazanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
ABD Ukrayna ilişkileri ivme kazanıyor
Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna, önümüzdeki 10 yıl boyunca Ukrayna'ya finansman sağlayacak bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışıyor.

Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya yardım paketini onaylamasıyla ABD - Ukrayna ikili ilişkilerindeki gerginlik sona ererken yeni bir anlaşma üzerinde çalışıldığı duyuruldu.

Yerel medyada çıkan bir habere göre ismi saklanan bir ABD'li yetkili "Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri, şu anda ikili bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışıyor. Amacımız bu anlaşmayı en güçlü anlaşma haline getirmek. Güvenlik ve işbirliğimizin spesifik temellerini tartışıyoruz." diye konuştu.

Rus - Ukrayna savaşının dünya sistemi için önemini vurguladıktan sonra Ukrayna'nın yalnız bırakılmayacağını belirten yetkili sözlerini "Bu yıl ve önümüzdeki on yıl için silahlı destek, mali, siyasi ve ortak silah üretimi de dahil olmak üzere belirli destek seviyelerini belirlemek için çalışıyoruz" diye sonlandırdı.

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