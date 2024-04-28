ABD Ukrayna ilişkileri ivme kazanıyor

Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya yardım paketini onaylamasıyla ABD - Ukrayna ikili ilişkilerindeki gerginlik sona ererken yeni bir anlaşma üzerinde çalışıldığı duyuruldu.

Yerel medyada çıkan bir habere göre ismi saklanan bir ABD'li yetkili "Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri, şu anda ikili bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışıyor. Amacımız bu anlaşmayı en güçlü anlaşma haline getirmek. Güvenlik ve işbirliğimizin spesifik temellerini tartışıyoruz." diye konuştu.

Rus - Ukrayna savaşının dünya sistemi için önemini vurguladıktan sonra Ukrayna'nın yalnız bırakılmayacağını belirten yetkili sözlerini "Bu yıl ve önümüzdeki on yıl için silahlı destek, mali, siyasi ve ortak silah üretimi de dahil olmak üzere belirli destek seviyelerini belirlemek için çalışıyoruz" diye sonlandırdı.