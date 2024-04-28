Ataşehir'de çıkan ev yangınında 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Ataşehir'de çıkan ev yangınında 2 kişi yaralandı
İstanbul Ataşehir'de 4 katlı binada çıkan yangın sırasında 1 kişi dumandan zehirlenerek 1 kişi de ellerinin yanması sonucu yaralandı.

Saat 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 3. katında yangın çıktı Aktarılan bilgilere 3. kattaki evden çıkan yangın büyüyerek tüm evi kapladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiyenin yoğun çabası ile yangın söndürüldü. Yangın sırasında bir kişi yoğun dumandan etkilenerek bir başka kişi ise alevleri söndürmeye çalışırken ellerinin yanması sonucu yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

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Yangın çıkan evde yaşayan çocuk ise "Ben arka odadayken babam ve amcam diğer odada sobayı yakıyordu. Birden büyük alevler gördüm. Kardeşimi alarak yan odaya geçtim. Camlar patladı. Sonra aşağı indim." diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

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