ABD ve Çin ordusu burun buruna geldi. Tayvan Boğazı'nda sıcak saatler

ABD ordusu, Çin donanmasına ait bir geminin Tayvan Boğazı’nda ABD savaş gemisine yaklaşarak "tehlikeli" manevra yaptığını duyurdu.

ABD ve Çin ordusu burun buruna geldi. Tayvan Boğazı'nda sıcak saatler

ABD Hint-Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, USS Chung-Hoon (DDG 93) gemisinin ve Kanada ordusuna ait HMCS Montreal (FFH 336) gemisinin 3 Haziran'da Tayvan Boğazı'ndan uluslararası hukuka uygun olarak geçiş yaptığı belirtildi.

Geçiş sırasında Çin ordusuna ait bir savaş gemisinin, ABD gemisine 137 metre yaklaştığı, tehlikeli manevra yaptığı aktarılarak, “Chung-Hoon rotasını korudu ve bir çarpışmayı önlemek için hızını düşürdü” ifadeleri kullanıldı.

ABD ve Kanada gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin iki ülkenin özgür ve açık bir Hint-Pasifik için ortak taahhüdünü gösterdiği belirtilen açıklamada, “ABD ordusu, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde güvenli ve sorumlu bir şekilde uçuş gerçekleştirir, seyreder ve faaliyet gösterir” denildi.

GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayın görüntüleri bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde Çin ordusuna ait geminin ABD gemisine yakın noktadan geçiş yaptığı görülüyor.

ÇİN SAVAŞ UÇAĞINDAN ABD UÇAĞINA AGRESİF MANEVRA

Öte yandan, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından 30 Mayıs’ta yapılan açıklamada ise Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine ait RC-135 tipi keşif uçağının Çin Hava Kuvvetlerine ait J-16 tipi savaş uçağı tarafından agresif bir manevra ile önünün kesildiği duyurulmuştu.

TAYVAN GERİLİMİ

Çin, Tayvan adasını kendi toprağı olarak görürken, Tayvan Boğazı’nı kendi münhasır ekonomik bölgesinin bir parçası olduğunu savunuyor. ABD ve müttefikleri ise söz konusu suların “uluslararası” statüye sahip olduğunu göstermek için düzenli olarak bölgeden geçiş yapıyor.

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