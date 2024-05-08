Fransa'da muhalefet, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesini istedi

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar İsrail'in Eurovision'a katılmasını istemediklerini belirtti.

Panot, dünya genelinden seslerin ateşkes için yükseldiği bir dönemde Eurovision'un sessizliğine tepki göstererek, "Filistin'in yok oluşuna izin vermeyeceğiz." dedi.

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinde Gazze'ye destek eylemleri sürerken, İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesi çağrıları yapılıyor.

Avrupalı vatandaşlar, Rusya'ya karşı uygulanan boykotun Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı da geçerli olması gerektiğini savunuyor.

İsrail'in Eurovision'a katılımına ilişkin tepkiler artarken, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İsveç'in Malmö kentinde düzenleneceği belirtildi.