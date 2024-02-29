ABD ve Çin, yolcu uçağı seferlerini artıracak

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) tarafından yapılan açıklamada, Amerikan hava yolu şirketlerinin Çin'e haftalık sefer sayısının 31 Mart'tan itibaren 35'ten 50'ye yükseltileceği duyuruldu. Bu duyuru, ABD Ulaştırma Bakanlığının, 26 Şubat'ta Çin hava yolu şirketlerinin sefer sayısını artıracağını açıklamasının ardından geldi.

İki ülke liderleri, Kasım 2023'teki San Francisco görüşmelerinde uçuşların artırılması konusunda mutabakata varmıştı.

Ancak, salgın öncesi dönemde haftada 300 uçağın gerçekleştirdiği seferlere kıyasla, pandemi sonrası dönemde yaşanan düşüş nedeniyle yolcu trafiğinin hala önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor.