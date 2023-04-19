ABD ve İngiltere Hizbullah'ın finansmanını sağlayanlar için yaptırımları yasalaştırdı

ABD ve İngiltere hükümetleri Hizbullah terör örgütüne mali destek sağlayanlarla ilgili uygulanacak yaptırımları açıkladı.

ABD ve İngiltere Hizbullah'ın finansmanını sağlayanlar için yaptırımları yasalaştırdı

ABD ve İngiltere, Lübnan merkezli militan grup Hizbullah'a mali destek sağlamakla suçlanan bir elmas ve sanat eseri satıcısıyla ilgili uygulanacak yaptırımları açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Angola, Fildişi Sahili, Kongo, Belçika, İngiltere ve Hong Kong'daki 52 kişi ve kuruluştan oluşan geniş bir uluslararası kara para aklama ve yaptırımdan kaçırma ağının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ağın, Hizbullah'ın finansörü olan Nazem Said Ahmad için nakit para, elmas, değerli taşlar, sanat eserleri ve lüks malların ödenmesini, gönderilmesini ve teslim edilmesini kolaylaştırdığı aktarıldı.

Ahmad'ın Hizbullah'a maddi destek sağladığı için 2019'da yaptırım listesine alındığı anımsatılan açıklamada, ağın Ahmad'ın Hizbullah'ı ve lüks yaşam tarzını finanse etmesini sürdürmek için ABD yaptırımlarından kaçmasına yardım eden düzinelerce kişiyle bağlantılı şirketleri içerdiği kaydedildi.

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