ABD ve Kanada tanımlanamayan cisimlerin kalıntılarını aramayı durdurdu

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (NORTHCOM) cuma günü yapılan açıklamada, Alaska üzerinde 10 Şubat'ta ve Michigan eyaletindeki Huron Gölü üzerinde 12 Şubat'ta vurulan cisimlerin kalıntılarına yönelik arama çalışmalarının durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, özellikle hava durumunun ve arazi koşullarının çalışmaları imkansız hale getirdiği ifade edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin Huron Gölü'nde, pilotların da Alaska açıklarında aradığı cisimlerin kalıntılarının bulunamadığı bildirildi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi de ABD ordusuna ait F-22 jetinin Yukon bölgesinde 11 Şubat'ta düşürdüğü cismin enkazına ulaşılamadığını ve arama çalışmalarının sonlandırıldığını duyurdu.

İnceleme için FBI'a teslim edildi

Öte yandan NORTHCOM, 4 Şubat'ta Güney Carolina eyaleti açıklarında vurulan ilk cismin kalıntısının perşembe günü çıkarıldığını ve inceleme için FBI'a teslim edildiğini duyurmuştu.

Washington yönetimi, bu cismin Çin'e ait bir casusluk balonu olduğunu ve istihbarat topladığını öne sürmüştü. Pekin ise iddiaları reddederek cismin meteoroloji balonu olduğunu ve ABD hava sahasına sürüklendiğini savunmuştu.

İlk balonla ilgili iddianın arkasında duran ABD yönetiminin başkanı Joe Biden, sonrasında vurulan üç balonun Çin veya başka bir ülkenin istihbarat faaliyetleriyle bağlantılı olmadığını söylemişti.

"Trump döneminde de biliniyordu"

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı'ndan kimliğini paylaşmayan yetkililer, ülkenin eski lideri Donald Trump döneminde de casus balonların tespit edildiğini ama bununla ilgili adım atılmadığını savunmuştu.

Yetkililer, Çin'e ait olduğu iddia edilen casus balonlarının, Kaliforniya ve Virginia eyaletlerinin yanı sıra ABD'ye bağlı yarı özerk statüdeki Guam adasında yer alan donanma üsleri üzerinden uçuş yaparken tespit edildiğini ileri sürmüştü.

Trump ise "Böyle bir şey hiç olmadı, olmazdı da" diyerek iddiaları reddetmişti.