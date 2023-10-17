ABD yaklaşık 2 bin askeri yüksek hazırlık durumuna geçirdi

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, yaklaşık 2 bin askerin yüksek hazırlık durumuna geçirildiği duyuruldu.

KAYNAK: İHA
ABD yaklaşık 2 bin askeri yüksek hazırlık durumuna geçirdi

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 11’inci gününde devam ederken, ABD, yaklaşık 2 bin askeri yüksek hazırlık durumuna geçirdi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin’in emriyle yaklaşık 2 bin askerin konuşlandırmaya hazır olmaları için yüksek hazırlık durumuna geçirildiği duyuruldu.

SAVAŞ FİLOSUUN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Söz konusu emir ile ABD’nin Orta Doğu'da gelişen güvenlik durumuna hızlı bir şekilde yanıt verme yeteneğini artırdığı belirtilen açıklamada, "Şu anda herhangi bir kuvvetin konuşlandırılması yönünde herhangi bir karar alınmadı. Bakan Austin kuvvet duruşumuzu değerlendirmeye devam edecek ve müttefikler ve ortaklarla yakın temas halinde kalacaktır” denildi.

ABD Doğu Akdeniz’e gönderdiği uçak gemisinin görev süresini uzattı
İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e gönderilen ikinci uçak gemisi olan Gerald R. Ford ve beraberindeki görev grubunun görev süresinin uzatılmasının onayladığını aktarılan açıklamada, Gerald R. Ford ve beraberindeki görev grubunun ABD'nin Avrupa Komutanlığının sorumluluk alanındaki altı aylık görev süresinin sonuna yaklaştığı belirtildi.

thumbs-b-c-76fe8f9719268875c7783e5d0ec4e94c.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye Süper Kupa önerisi. Final için stadyum ismi verdi Spor
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye Süper Kupa önerisi. Final için stadyum ismi verdi
Özgür Özel kurultaydan önce yapacağı son hamlesini açıkladı Siyaset
Özgür Özel kurultaydan önce yapacağı son hamlesini açıkladı
Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi Üyesi Eymen Nevfel öldürüldü Dünya
Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi Üyesi Eymen Nevfel öldürüldü
Uşak’ta güneş enerji santrali açıldı Ekonomi
Uşak’ta güneş enerji santrali açıldı
Lezzeti damak çatlatıyor. Fiyatı cep yakıyor. Kilosu 300 lira Ekonomi
Lezzeti damak çatlatıyor. Fiyatı cep yakıyor. Kilosu 300 lira
Ürdün Filistinlilere kapılarını kapattı Dünya
Ürdün Filistinlilere kapılarını kapattı
Gazze sınırında gazetecilerin bulunduğu yere füze düştü. İki Türk gazeteci yaralandı. İşte o görüntüler Gündem
Gazze sınırında gazetecilerin bulunduğu yere füze düştü. İki Türk gazeteci yaralandı. İşte o görüntüler