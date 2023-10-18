ABD İsrail'in hastane saldırısını savundu. Skandal açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalamasının ardından açıklama yaptı. Bakanlık adına konuşan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, saldırıyı savundu.

Singh, İsrail’e Hamas ile mücadele etmesi için güvenlik sistemleri sağladığını belirterek, bunun masum sivilleri öldürmek anlamına gelmediğini söyledi.

"GÜVENLİK SİSTEMLERİNİ VERİYORUZ"

Singh, yaptığı açıklamada, “Kesinlikle İsrail'e, Gazze'deki Hamas'ı etkisiz hale getirmesi ve etkili bir şekilde geri püskürtmesi için ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemlerini veriyoruz. Bu, masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor” diye konuştu.

İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelerde, savaş hukukunun desteklenmesinin mutlak gerekliliğini yinelediklerini aktaran Singh, “İsrail'in çok yetenekli ve profesyonel bir ordusu var. Gazze'de kullandıkları güvenlik yardımının da doğru şekilde Hamas'ı hedef almak için kullanılacağına, aynı zamanda masum sivillerin insani yardım için gidebilecekleri alanlar aramasına olanak sağlanacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Singh, Gazze’de sivillerin ihtiyaç duydukları şeylere sahip olmalarını ve güvenli bölgelere tahliye edilebilmelerini sağlamak için İsraillilerle temaslarını sürdürdüklerini kaydetti.

Öte yandan İsrail’in Gazze'deki hastaneyi bombalaması konusunda Hamas’ı suçlayan Sözcü, Hamas’ın sivillerin bulunduğu yapıların içinde faaliyetlerini sürdürdüğünü savundu.

Singh, İsrail’in, masum sivillerin hedef alınmaması konusunda savaş hukukuna uyması gerektiğini düşündüklerini ve bu konuda güvenlerinin tam olduğunu anlattı.

Singh, Hamas'ın komuta merkezlerini hastane gibi binaların içine kurduğunu belirtirken, bunun üzerine gazetecilerin "Bunu gösteren bir deliliniz var mı" şeklindeki ısrarlı sorularına da "Elimde böyle bir veri yok" cevabını verdi.

500'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.