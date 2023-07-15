ABD'de 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan şüpheli seri katil yakalandı

ABD’nin New York kentinde bir mimar, eyaletin Long Island bölgesinde 2010’dan beri çözülemeyen en az 10 kişinin ölümüyle bağlantılı seri cinayetlerin zanlısı olarak gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
ABD'de 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan şüpheli seri katil yakalandı

ABD medyasında yer alan haberlerde, “Gilgo Beach cinayetleri” olarak bilinen ve 2010’dan beri en az 10 kurbanın kalıntısının bulunduğu cinayetler için zanlının bugün hakim karşısına çıkarılmasının beklendiği kaydedildi.

Suffolk İlçe Yöneticisi Steve Bellone, New York'taki Gilgo Beach cinayetleriyle bağlantılı olarak isim vermeden bir kişinin gözaltına alındığını doğrulayarak, bu dava üzerine çalışmayı hiç bırakmadıklarını ve kurbanların aileleri için bu esrarengiz cinayetleri sonuçlandıracaklarını söyledi.

New York Valisi Kathy Hochul da gözaltıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekler ortaya çıktıkça, bu gece çok daha rahat uyuyacak bir topluluk olduğunu biliyorum. Ve hayatları alt üst olan, yakınlarına ne olduğunu sorgulayan bir çok aile, failin bir gün adalet önüne çıkarılacağını merak ediyordu.” ifadelerini paylaştı.

CNN'e konuşan kaynaklar, gözaltındaki kişinin kimliğinin Rex Heuermann olduğunu söyledi.

Heuermann’ın Long Island’ta doğup büyüdüğü ve 1994'ten beri New York kenti merkezli mimarlık ve danışmanlık firması RH Consultants & Associates'in sahibi tescilli bir mimar olduğu bildirildi.

Zanlının, gelişmiş telefon verilerinin analitiği sonucu ele geçirildiği ve Long Island Massapequa Park’ta bulunan evinde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Long Island’ın güneyindeki sahilde 2010’dan sonra değişik zamanlar içinde 8 kadın ile bir erkek ve çocuk olmak üzere en az 10 insan kalıntısı bulunmuş, esrarı çözülemeyen bu “Gilgo Beach seri cinayetleri” halk arasında korkuya neden olmuştu.

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Son Haberler
AKP’li belediye köy satıyor. Kibar Feyzo filmi gerçek oldu Güncel
AKP’li belediye köy satıyor. Kibar Feyzo filmi gerçek oldu
20 yaşındaki kız turizm cennetinde cehennemi yaşadı Güncel
20 yaşındaki kız turizm cennetinde cehennemi yaşadı
Güneşe 'Bizi Mahvettin' diyerek taş fırlattı. Bu bir başka ülkede yaşayamam haberi Güncel
Güneşe 'Bizi Mahvettin' diyerek taş fırlattı. Bu bir başka ülkede yaşayamam haberi
Menzil şeyhlerinin köydeki lüks villaları ortaya çıktı. Çatısı açılabilen cami de var Güncel
Menzil şeyhlerinin köydeki lüks villaları ortaya çıktı. Çatısı açılabilen cami de var
Uyuz otu hazımsızlığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Uyuz otu hazımsızlığa iyi geliyor
Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha Spor
Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha
15 Temmuz şehitleri, Avrupa'daki dış temsilciliklerde anıldı Dünya
15 Temmuz şehitleri, Avrupa'daki dış temsilciliklerde anıldı