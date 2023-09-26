Tarihin en kötü seri katili 'La Bestia' diye tanınan Luis Alfredo Garavito hapisten çıkıyor

Dünyanın en ölümcül' seri katili 'La Bestia' diye tanınan Luis Alfredo Garavito' 190 çocuğu öldürdüğü bilindiği halde şartlı tahliyeye hak kazandı.

Tarihin en kötü seri katili 'La Bestia' diye tanınan Luis Alfredo Garavito hapisten çıkıyor

Kolombiya'da yasa, cezaların birleştirilmesine izin veriyor ve ilk cezası bin 853 yıl dokuz gün olmasına rağmen, maksimum 40 yıl hapis cezasıyla sonuçlanıyor.

Kolombiya yasalarına göre Garavito, iyi hal, ikamet değişikliklerini bildirme, suçlardan kaçınma ve duruşmalara katılmayı gerektiren bir deneme süresine tabi olan cezasının beşte üçünü çektikten sonra potansiyel olarak özgürlük kazanabilecek. Ancak serbest bırakıldığında oy verme hakkının kaybı, hükümet veya eğitim kurumunda görev alamama ve izinsiz seyahat kısıtlamaları da dahil olmak üzere kısıtlamalarla karşılaşacak. Gözetim veya ayak bileği takibine gerek kalmayacak.

-002.jpg

BİNBİR KILIĞA GİRİP ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜ

Samimi Haber’de yer alan habere göre, Nisan 1999'da tutuklanmasından bu yana hapiste olan Garavito, fiziksel istismar ve erken suça yönelik davranışların damgasını vurduğu sorunlu bir yetişme dönemi geçirdi. Kolombiya'nın on yıllardır süren iç savaşı sırasında kurbanları cezbetmek için rahip, çiftçi veya sokak satıcısı kılığına girerek çocukların savunmasızlığından yararlandı. Yetkililer onun suçlarını ilk kez 1990'ların sonunda, içinde yaklaşık 25 işkence kurbanının bulunduğu bir toplu mezarın bulunmasıyla fark etti. Nisan 1999'da başka bir çocuğa zarar vermeye çalışırken tutuklandı.

1-006.jpg

Şu anda 66 yaşında olan Garavito, Valledupar'da yüksek güvenlikli bir hapishanede kalıyor ve kronik lenfositik lösemiden ve sol gözündeki başka bir kanser türünden muzdarip. İşlediği korkunç suçlara rağmen, şartlı tahliye ihtimali, Kolombiya hukuk sistemi ve kanunlar değiştiğinde cezaların azaltılmasına izin veren "lehte" kanunların uygulanması hakkında soruları gündeme getirdi.

3-001.jpg

CİNAYETLERİ NASIL İŞLEDİ?

1999'da yakalandığında Garavito daha birçok cinayeti itiraf etti ve affedilmek için mahkemede hakime yalvardı. İtiraflarından bir kasette "Yaptığım ve itiraf edeceğim her şey için beni affetmenizi istiyorum. Evet, onları öldürdüm ve diğerlerini de" dedi.

Garavito çoğunlukla sokak çocuklarını hedef alıyor, güvenlerini kazanmak için rahip gibi davranıyor, onlara para ve içecek bir şeyler teklif ediyordu. Daha sonra içinde bir dürtü hissettiğini ve bunun da kendisini çocukları öldürmeye zorladığını iddia edecekti.

2-004.jpg

İşlediği suçlarla ilgili soruşturma sırasında polis, 35'in üzerinde çocuğun olduğu toplu bir mezar ortaya çıkardı. Raporlara göre, oradaki kurbanların neredeyse tamamı cinsel saldırıya ve uzun süreli işkenceye maruz kalmıştı.

Garavito, hapiste olduğu süre boyunca değiştiğini göstermeye çalıştı. Gazeteci Guillermo Prieto La Rotta ile 2006 yılında yaptığı bir röportajda, siyasette kariyer yapmak istediğini söylemiş ve istismara uğrayan çocuklara yardım etmek istediğini iddia etmişti.

5-001.jpg

6-001.jpg

10.jpg

İlgili Haberler
Mutfağından 10’dan fazla ceset çıkan seri katilin savunması ortaya çıktı
Mutfağından 10’dan fazla ceset çıkan seri katilin savunması ortaya çıktı
ABD'de 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan şüpheli seri katil yakalandı
ABD'de 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan şüpheli seri katil yakalandı
Harvard Matematik mezunu 18 sene yakalanmayan seri katil ‘Unabomber’ hücresinde ölü bulundu!
Bursa'da öldürdü cesedi İstanbul'a taşıdı. Seri katil çıktı
Seri katil koca üç eşini de öldürdü. Cinayetlerde dikkat çeken detaylar
Nepal’de serbest bırakılan seri katil Sobhraj Fransa’ya döndü
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
FETÖ bahanesi ile İngiliz vatandaşı 7 milyon lira dolandırdı Yaşam
FETÖ bahanesi ile İngiliz vatandaşı 7 milyon lira dolandırdı
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismini değiştirdiler: Bakanlık destek verdi, tabela törenle değiştirildi Güncel
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismini değiştirdiler: Bakanlık destek verdi, tabela törenle değiştirildi
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş Yaşam
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...