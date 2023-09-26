Tarihin en kötü seri katili 'La Bestia' diye tanınan Luis Alfredo Garavito hapisten çıkıyor

Kolombiya'da yasa, cezaların birleştirilmesine izin veriyor ve ilk cezası bin 853 yıl dokuz gün olmasına rağmen, maksimum 40 yıl hapis cezasıyla sonuçlanıyor.

Kolombiya yasalarına göre Garavito, iyi hal, ikamet değişikliklerini bildirme, suçlardan kaçınma ve duruşmalara katılmayı gerektiren bir deneme süresine tabi olan cezasının beşte üçünü çektikten sonra potansiyel olarak özgürlük kazanabilecek. Ancak serbest bırakıldığında oy verme hakkının kaybı, hükümet veya eğitim kurumunda görev alamama ve izinsiz seyahat kısıtlamaları da dahil olmak üzere kısıtlamalarla karşılaşacak. Gözetim veya ayak bileği takibine gerek kalmayacak.

BİNBİR KILIĞA GİRİP ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜ

Samimi Haber’de yer alan habere göre, Nisan 1999'da tutuklanmasından bu yana hapiste olan Garavito, fiziksel istismar ve erken suça yönelik davranışların damgasını vurduğu sorunlu bir yetişme dönemi geçirdi. Kolombiya'nın on yıllardır süren iç savaşı sırasında kurbanları cezbetmek için rahip, çiftçi veya sokak satıcısı kılığına girerek çocukların savunmasızlığından yararlandı. Yetkililer onun suçlarını ilk kez 1990'ların sonunda, içinde yaklaşık 25 işkence kurbanının bulunduğu bir toplu mezarın bulunmasıyla fark etti. Nisan 1999'da başka bir çocuğa zarar vermeye çalışırken tutuklandı.

Şu anda 66 yaşında olan Garavito, Valledupar'da yüksek güvenlikli bir hapishanede kalıyor ve kronik lenfositik lösemiden ve sol gözündeki başka bir kanser türünden muzdarip. İşlediği korkunç suçlara rağmen, şartlı tahliye ihtimali, Kolombiya hukuk sistemi ve kanunlar değiştiğinde cezaların azaltılmasına izin veren "lehte" kanunların uygulanması hakkında soruları gündeme getirdi.

CİNAYETLERİ NASIL İŞLEDİ?

1999'da yakalandığında Garavito daha birçok cinayeti itiraf etti ve affedilmek için mahkemede hakime yalvardı. İtiraflarından bir kasette "Yaptığım ve itiraf edeceğim her şey için beni affetmenizi istiyorum. Evet, onları öldürdüm ve diğerlerini de" dedi.

Garavito çoğunlukla sokak çocuklarını hedef alıyor, güvenlerini kazanmak için rahip gibi davranıyor, onlara para ve içecek bir şeyler teklif ediyordu. Daha sonra içinde bir dürtü hissettiğini ve bunun da kendisini çocukları öldürmeye zorladığını iddia edecekti.

İşlediği suçlarla ilgili soruşturma sırasında polis, 35'in üzerinde çocuğun olduğu toplu bir mezar ortaya çıkardı. Raporlara göre, oradaki kurbanların neredeyse tamamı cinsel saldırıya ve uzun süreli işkenceye maruz kalmıştı.

Garavito, hapiste olduğu süre boyunca değiştiğini göstermeye çalıştı. Gazeteci Guillermo Prieto La Rotta ile 2006 yılında yaptığı bir röportajda, siyasette kariyer yapmak istediğini söylemiş ve istismara uğrayan çocuklara yardım etmek istediğini iddia etmişti.