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ABD'de 2 binden fazla uçuş kar fırtınası nedeniyle iptal edildi   

ABD’de son 40 yılın en büyük kar fırtınasının etkili olması beklenirken, ülke genelinde 2 binden fazla iç ve dış hat uçuş iptal edildi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 20:10
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ABD'de 2 binden fazla uçuş kar fırtınası nedeniyle iptal edildi   

ABD'de 2 binden fazla uçuş kar fırtınası nedeniyle iptal edildi   
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ABD'de yaklaşan Noel nedeniyle tatile gitmek isteyen binlerce kişinin uçak seferi etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA), ülkenin yaklaşık yüzde 80’inde son 40 yılın en büyük kar fırtınasının etkili olması beklendiğini duyurmasının ardından ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada da fırtınanın Chicago, Detroit ve Minneapolis-St. Paul bölgelerini vurmasının beklendiği belirtildi. Uçuş takip sitesi Flightaware'e göre ülkede bugün bin 500'den fazla yarın da 761 uçuş iptal edildi. Chicago's O'Hare Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşların yaklaşık yüzde 21'i, Chicago Midway Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşların ise yüzde 37'si kar fırtınası nedeniyle askıya alındı. 

ABD’DE SON 40 YILIN EN BÜYÜK KAR FIRTINASI BEKLENİYOR  

Söz konusu kar fırtınası NOAA tarafından "nesilde bir kez görülecek" olarak nitelendirildi. Soğuk hava dalgasının 37 eyaletten 90 milyondan fazla kişinin etkileyeceği tahmin ediliyor. 

Geçtiğimiz Salı günü etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgasının yarına kadar "bomba siklonu" haline gelmesi bekleniyor. Ülkenin güneyindeki Texas eyaletine kadar sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği bildirildi. 

SOĞUK HAVA ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİR

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, soğuk havanın önlem alınmaması halinde 5 dakikadan daha kısa sürede donmaya neden olabileceği ve soğuğa uzun süre maruz kalınması halinde hipotermi ve ölümler yaşanabileceği aktarıldı. NWS, fırtınanın basıncının Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde kategori 3 şiddetinde kasırgaya eşdeğer basınca ulaşacağını ifade etti. (İHA)              

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