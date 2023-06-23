ABD'de 769 bin emeklinin kişisel verileri ele geçirildi

ABD'nin California eyaleti yönetimine bağlı yerlerden emekli olan 769 bin ABD vatandaşının kişisel verileri çalındı.

ABD'de 769 bin emeklinin kişisel verileri ele geçirildi

California Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'nden yapılan açıklamaya göre, haziranda dosya aktarım aracı olan MOVEit Transfer'deki bir açıktan faydalanılarak yapılan siber saldırıdan birçok kişi ve kurumun etkilendiği hatırlatıldı.

Söz konusu siber saldırıda, sistemin 769 bin üyesinin kişisel verileri ele geçirildi. Bunların arasında, ad-soyad, doğum tarihi, sosyal güvenlik numaraları ve aile üyelerinin adları gibi bilgiler yer alıyor.

Bu arada, kişisel verileri çalınan kişiler konuyla ilgili bilgilendirildi.

Diğer yandan, MOVEit'e yönelik siber saldırının Rus bilgisayar korsanları tarafından yapıldığı iddia edildi.

(AA)

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