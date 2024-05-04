Muğla’da ilk yangın helikopteri göreve başladı

Muğla orman yangınlarında hassas bölgelerden biridir. Muğla’da 2 yangın söndürme hava aracı göreve başladı.

Helikopterlerin ilki 1 Mayıs’ta faaliyete geçti. Yangın söndürme helikopterleri Marmaris Değirmenyanı’nda konuşlanacak.

Mürettebatı ise , 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve OGM adına göreve yapacak 1 personelden oluşuyor.

İkinci yangın söndürme helikopteri ise Dalaman’da göreve başladı.

Antonov tipi yangın söndürme uçağı Dalaman Havaalanında konuşlu olarak görev yapacak.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2024 yılı yaz döneminde 14 helikopter, 6 uçak ve 1 İHA olmak üzere 21 hava aracı görev yapacak.